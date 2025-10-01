На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

Правительство выделило на ближайшие три года бюджет на реализацию нацпроекта «Экономика данных». Каждый год сумма будет расти и в итоге составит больше половины триллиона. Если денег не хватит, их добавят из средств, получаемых от введения новых штрафов и сборов с граждан и бизнеса.



Бюджет цифровой трансформации

Правительство России выделило бюджетные средства на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На 2026 г. запланировано финансирование в размере 155,3 млрд руб., на 2027 г. — 168,9 млрд руб., на 2028 г. — 183,7 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 гг.

Таким образом, общая сумма за три года составит 507,9 млрд руб.

В «Экономику данных» входят такие проекты как «Инфраструктура доступа», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации», «Государственная статистика».

Допфинанстрование мероприятий проекта

В качестве источников дополнительного финансирования мероприятий национального проекта «Экономика данных» и государственной программы «Информационное общество» определены поступления от увеличенных штрафов и новых налогов. Решение о допфинансировании будет принимать Правительство.

Мероприятия по подразделу «Связь и информатика» могут дополнительно получить в 2026 г. до 47,4 млрд руб., в 2027 г. — до 48,8 млрд руб., в 2028 г. — до 50,3 млрд руб. от увеличения размера штрафов и уменьшения размера скидки по уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

От торгов на право получения лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра «Экономике данных» могут поступить до 47,5 млрд руб. в 2026 г. От нового сбора за интернет-рекламу — до 12 млрд руб. ежегодно.

От средств отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания – до 9,6 млрд руб. в 2026 г., до 10,3 млрд руб. в 2027 г. и до 11,1 млрд руб. в 2028 г. Еще 127-131 млн руб. ежегодно могут быть перечислены на реализацию «Экономики данных» от штрафов за нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения.

Увеличенные с 30 мая 2025 г. штрафы за утечки персональных данных могут принести нацпроекту 67-71 млн руб. ежегодно. Суммы возможных поступления от введения платы за использование коммерческими организациями инфраструктуры электронного правительства в проекте бюджета не указаны.

Триллион на экономику данных

Нацпроект «Экономика данных» с 2025 г. пришел на смену нацпрограмме «Цифровая экономика», реальное финансирование которой началось в 2019 г. На 2025 г. на «Экономику данных» было предусмотрено потратить чуть больше 129 млрд руб, как писал ТАСС осенью 2024 г. Всего же затраты на эту национальную программу в 2025-2030 гг. составят 1 трлн руб., по словам вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В результате ее реализации, например, в различные сферы экономики и в госуправление будут внедрены технологии искусственного интеллекта (ИИ). Гражданам и бизнесу больше не придется заполнять заявления или посещать ведомства - госуслуги будут оказываться на основе анализа данных. Например, если человек меняет место жительства, система сама предложит оформить необходимые документы или обновить информацию.

Предоставление официальной статистики будет на 100% автоматизировано. Будут обучены не менее 250 тыс. человек для работы в ИТ-отрасли. Все, даже самые отдаленные, уголки страны будут обеспечения скоростным дешевым интернетом.