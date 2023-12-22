NDBC и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве

Системный ИТ-интегратор NDBC (ООО «ЭнДиБиСи») и разработчик low-code платформы Comindware Business Application Platform (ООО «Колловэар») подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает продажу лицензий, развитие и внедрение решений на базе low-code платформы класса BPMS. Об этом CNews сообщили представители NDBC.

Компания Comindware предлагает low-code платформу собственной разработки для быстрой автоматизации бизнеса и управления бизнес-процессами – Comindware Business Application Platform. Решение входит в реестр отечественного ПО и помогает решать задачи автоматизации бизнеса любого масштаба. На базе платформы могут быть реализованы проекты импортозамещения для таких систем, как BPMS, CRM, PM, SRM, ITSM и др.

Опыт экспертов NDBC во внедрении решений для управления бизнес-процессами, а также надежность и гибкость платформы Comindware позволят клиентам NDBC получить максимальные выгоды: снижение time-to-market и себестоимости автоматизации, проверка гипотез для нового функционала и запуск MVP, быстрая адаптация интерфейса, сохранение производительности и соответствие требованиям безопасности.

«Comindware – это не просто BPM-решение. Оно отличается от подобных ему тем, что позволяет перейти от описания бизнес-процессов к их реализации в low-code, то есть получить готовое решение, в котором будут работать бизнес-пользователи. Подписание партнерского соглашения позволит нам предлагать клиентам эффективное российское решение и высокий уровень его внедрения. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным», – сказал Алексей Коровин, технический директор NDBC.

«Партнерство с NDBC открывает новые горизонты в решении задач по автоматизации бизнес-процессов в России. Наша low-code платформа, разработанная как гибкое и мощное решение, теперь будет доступна широкому кругу клиентов благодаря опыту и ресурсам NDBC. Это сотрудничество не только расширяет возможности использования нашего продукта, но и подчеркивает его значимость как инструмента для улучшения бизнес-процессов на всех уровнях. Мы уверены, что наше совместное предложение будет важным шагом в продвижении цифровой трансформации и повышении эффективности работы наших клиентов», – отметил Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

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NDBC адаптирует, внедряет, поддерживает и непрерывно совершенствует ИТ-решения. Эксперты NDBC работают с компаниями среднего и крупного бизнеса. Являясь мультивендорным системным интегратором, NDBC специализируется на проектах комплексной автоматизации предприятий, процессов производственного цикла, управления клиентским опытом, управления персоналом, бизнес-аналитики. Компания NDBC работает в России с 2004 г., до июня 2022 г. входила в состав международной группы NTT DATA и работала под брендом NTT DATA Business Solutions.

Comindware – российская компания с более чем 10-летней историей работы, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первые строчки в рейтингах крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.