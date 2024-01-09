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За девять месяцев 2023 г. объем производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличился более чем в 2,5 раза

За девять месяцев 2023 г. объем продукции, произведенной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», составил 67,3 млрд руб., что более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня на шести площадках столичной ОЭЗ локализовано более 200 высокотехнологичных производств. Из них 93 имеют статус резидента, который позволяет получать налоговые льготы и направлять их в собственное развитие.

«Резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” открывают новые производственные линии и наращивают объемы выпускаемой продукции. За три квартала 2023 г. они изготовили товары на 67,3 млрд руб. – это более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 г. Общий объем продукции, произведенной компаниями столичной ОЭЗ с начала их деятельности в качестве резидента, составил свыше 237 миллиардов рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также для резидентов действует режим свободной таможенной зоны. Это позволяет им масштабировать производства, что в значительной степени отражается на объемах выпуска продукции в денежном выражении.

«Лидерами по объему изготовленной продукции в денежном эквиваленте за три квартала 2023 года стали производители лекарств и медизделий. За девять месяцев они выпустили товары на 27,2 млрд руб. – это в 2,5 раза превосходит результат за тот же период предыдущего года. Предприятия сферы микроэлектроники произвели продукцию на сумму свыше 20,5 млрд руб., что более чем двухкратно превышает показатели января – сентября 2022 г», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, значительный рост объема произведенной продукции в денежном выражении показали предприятия информационно-коммуникационных технологий – почти в 3,5 раза, до 14,3 млрд руб.

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Рýднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.

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