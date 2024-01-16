«Бургер Кинг» подал в суд на блогера и обязал его отработать 40 часов в ресторане

«Бургер Кинг» подал иск на автора Youtube-канала «Самый сахар» в Пресненский суд. Мера пресечения — 40 часов обязательных работ на кухне «Бургер Кинг» на позиции жарщика мяса и покупка 100 «Вопперов», флагманских бургеров «Бургер Кинг». Об этом CNews сообщили представители «Бургер Кинг».

В одном из роликов на канале автор утверждает, что бургер приготовлен не на огне. Однако котлеты для бургеров в «Бургер Кинг» действительно готовятся на открытом огне. Несоответствие утверждений автора действительности стало причиной иска.

В видео автор канала «Самый сахар» ссылается на одно из блюд в линейке «Бургер Кинг», утверждая, что котлета в бургере залита жидким дымом (жидкость, используемая в качестве заменителя для приготовления пищи с древесным дымом, сохраняя при этом аналогичный вкус) с целью имитации приготовления мяса на огне. Однако для приготовления бургеров на огне «Бургер Кинг» использует уникальные электрические гриль-бройлеры, где в закрытом пространстве создается настоящее пламя.

«Бургер Кинг» призывает автора канала «Самый сахар» к 40 часам работ на кухне одного из ресторанов на позиции жарщика мяса, а также к покупке 100 «Вопперов».

«Только так блогер не только публично извинится за клевету перед рестораном и нашими гостями, но и на собственном опыте убедится, что мясо в "Бургер Кинг" действительно готовят на самом настоящем огне», — сказал Иван Шестов, коммерческий директор «Бургер Кинг Россия».