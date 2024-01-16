Финансовая группа БКС успешно внедрила бизнес-глоссарий Arenadata Catalog

Финансовая группа БКС совместно с группой компаний IBS успешно реализовала проект по внедрению каталога данных Arenadata Catalog. Этот шаг помог БКС выйти на новый уровень цифровой зрелости и более чем в пять раз сократить время поиска и поставки данных.

На фоне значительного роста клиентской базы у ФГ БКС в начале 2023 года возникла потребность в повышении доступности данных для различных бизнес-процессов. Для компании особенно важным стала систематизация накопленных данных и эффективное их использование для увеличения прибыли.

«Мы понимали, что перед нами стоит амбициозная задача — трансформация работы с данными. При этом рынок уже накопил определенную экспертизу и практики, лучшие из которых можно применять», — объясняет Артур Аверьянихин, CDO финансовой группы БКС.

Разрабатывая стратегию трансформации работы с данными, команда офиса CDO БКС прежде всего руководствовалась метриками внутреннего клиента: временем поиска и поставки данных; простой ролевой моделью и процессами получения доступа; согласованностью данных между собой.

Достигать этих целей специалисты БКС предполагали как заменой технологического стека существующих решений, так и через создание принципиально новых, например, каталога данных и бизнес-глоссария. В основу разработанной стратегии легло предварительное исследование, с помощью которого обнаружились внутренние полезные практики. Таким образом, стоит скорее говорить не о трансформации как таковой, а об эволюции работы с данными.

Компания БКС изучила представленные на рынке продукты и, в результате конкурсного отбора, остановилась на бизнес-глоссарии Arenadata Catalog. Решающую роль сыграла его зрелость, количество крупных заказчиков и внятная карта развития на ближайшие годы. При этом к дата-каталогу предъявлялся ряд требований. Он должен был физически отражать модель данных, которая применяется в информационных системах БКС. Необходимо было реализовать возможность поиска активов данных (в том числе с фильтрацией по параметрам), их просмотра, редактирования описания, визуализацию Data lineage, а также назначение ответственных за активы данных.

«Проект внедрения Arenadata Catalog наглядно демонстрирует, насколько необходим бизнес-глоссарий компаниям по мере роста объема и сложности накопленных данных.. Внедрение Arenadata Catalog помогает решить множество сложностей на этом пути и становится первым этапом в построении эффективных процессов Data Governance и оптимизации работы с хранилищами данных», — комментирует Иван Новоселов, генеральный директор компании «ДатаКаталог» (входит в группу Arenadata), разработчика бизнес-глоссария Arenadata Catalog.

«Для IBS этот проект стал одним из ключевых по внедрению систем такого класса. В качестве программного решения для каталога данных был выбран продукт российского вендора Arenadata — Arenadata Catalog. Команда IBS развернула дата-каталог и интегрировала его с информационными системами компании БКС. Помимо выстраивания технологической архитектуры, мы разработали методологию и всю необходимую документацию для работы с каталогом. Сотрудники БКС уже начинают им пользоваться. В компании определены ответственные, которые будут следить за актуальностью данных. Ожидается, что реализация этого проекта позволит БКС снизить затраты времени на создание отчетов и аналитики, а также повысит прозрачность данных, используемых компанией», — комментирует Михаил Рощин, заместитель директора отделения управления проектами и архитектуры IBS.

В ФГ БКС бизнес-глоссарий Arenadata Catalog находится в высокой степени интеграции с аналитическим хранилищем, которое само по себе построено на гетерогенной основе. Он дает синергию при взаимодействии команд, работающих с данными, за счет того, что модель данных, их описание, разметка, владение и т. д. состоят в одном инструменте. При этом инструмент позволяет компании выполнить крайне важную цель: правильно выстроить приоритизацию подключения систем и описание показателей, чтобы избежать хранения избыточной и невостребованной информации.

На текущий момент проект по внедрению Arenadata Catalog переведен в опытно-промышленную эксплуатацию. Он стал частью новой программы ИТ-эволюции БКС, рассчитанной на ближайшие три года и призванной воплотить в жизнь более 170 запросов от бизнес-подразделений компании для улучшения процессов каждого из них.

Уже сейчас офис CDO получает от бизнес-подразделений комплементарные отзывы в адрес продукта, а время поиска и поставки данных удалось сократить более чем в пять раз.

«Внедрение Arenadata Catalog, на мой взгляд, — это лучший проект за 2023 год в офисе CDO БКС. Сейчас мы находимся в процессе заполнения дата-каталога, но уже описаны роли людей, которые с ним работают. Это позволит нам ускорить аудит хранилища прежде всего с точки зрения работы с критическими данными. Раньше это производилось вручную, а, как известно, фактор человеческой ошибки стоит дорого», — считает Артур Аверьянихин, CDO финансовой группы БКС.

В ближайшее время команда БКС собирается подключить к Arenadata Catalog дополнительные источники данных, включая ClickHouse, Kafka и Airflow.

Проект по внедрению бизнес-глоссария Arenadata Catalog — это один из этапов большого проекта БКС по повышению эффективности управления данными, в рамках которого в настоящее время проходят пилотную апробацию еще ряд продуктов Arenadata.