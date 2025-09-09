Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

В убыточном российском юрлице группы «Мегапьютер» сменился гендиректор. На смену Алексею Русских, посвятившему компании шесть лет, пришел Дмитрий Шишов. Перед новым топом стоят прежние задачи, в частности, добиться коммерциализации продуктов. Уже три года компания работает в убыток, получая заказы от госсектора.

Смена топа

В разработчике российской системы интеллектуального анализа данных PolyAnalyst — компании «Мегапьютер» — сменился гендиректор. Юридическое лицо — ООО Компания «Мегапьютер Интеллидженс» — возглавил Дмитрий Шишов. На изменения в ЕГРЮЛ, которые были внесены 5 сентября 2025 г., обратил внимание CNews.

«Подтверждаю свое назначение генеральным директором. Компания продолжает реализовывать прежнюю стратегию развития, сохраняя фокус на своих ключевых продуктах и клиентах и уделяя значительное внимание коммерциализации продуктов», — сообщил CNews гендиректор разработчика Дмитрий Шишов.

Пока топ-менеджер не готов озвучивать планы компании, считает, что нет для этого подходящего повода. Шишов воздержался от комментариев по поводу своего прежнего места работы.

У нового гендиректора — свой бизнес

Дмитрий Шишов упоминается в ЕГРЮЛ как генеральный директор и учредитель ООО «Когнитех», основанного в 2022 г. Сфера деятельности двух компаний близка. Предприниматель на базе собственного бизнеса успешно занимается темой обработки массивов данных на основе машинного обучения, искусственного интеллекта, текстовой и голосовой аналитики. Выручка «Когнитеха» в 2024 г. подскочила в восемь раз, до 27 млн руб., чистая прибыль увеличилась в девять раз, до 8,2 млн руб.

Новый гендиректор ООО Компания «Мегапьютер Интеллидженс» Дмитрий Шишов. Фото предоставлено героем публикации

До своего назначения на пост главы «Мегапьютера», Шишов уже сотрудничал с этой компанией как партнер. В 2024 г. его «Когнитех» заключил госконтракт с противочумным институтом «Микроб» Роспотребнадзора. Речь шла об оказании услуг по передаче прав на программы «Система интеллектуального анализа данных PolyAnalyst» на два года. Но сумма снова скромная — 1 млн руб.

Партнерства и госклиенты «Мегапьютера Интеллидженс»

Уже бывший гендиректор Алексей Русских руководил разработчиком c 2019 г. Остался ли он в периметре «Мегапьютер» или сменил компанию — Шишов не пояснил. Связаться с Русских не удалось.

По руководством прежнего CEO компания заключила стратегическое партнерство с ИТ-интегратором «К2Тех» для внедрения системы аналитики больших данных, писал CNews в 2024 г., сотрудничество продолжается. А за год до этого при участии главы компании разработчик «Мегапьютер» договорился о партнерстве с «Норбит» (группа «Ланит») для совместной работы над основным продуктом PolyAnalyst.

У российского юрлица «Мегапьютер» много заказчиков из числа государственных органов и госкомпаний. На ее сайте в числе клиентов указаны Минпромторг России, Аналитический центр при Правительстве России, Сбербанк, «Алроса», ФРИИ, Росатом и многие другие. В 2025 г. «Мегапьютер » заключил новые госконтракты со Счетной палатой и Минцифры Воронежской области, но суммы скромные — 6,5 млн руб. и 2,1 млн руб. соответственно.

Ставка на кадры

По данным БФО, последний раз «Мегапьютер Интеллидженс» получал чистую прибыль в 2021 г. — 26 млн руб. Чистый убыток по итогам 2024 г. достиг уже 94 млн руб. на фоне роста выручки в 2,7 раза, до 119 млн руб. При этом расходы от обычной деятельности составили почти 200 млн руб., а проценты к уплате — 32 млн руб. В 2023 г. компания последний раз раскрывала отчет о движении денежных средств. Тогда на фоне роста расходов на оплату труда работников до 162 млн руб., выручка была зафиксирована на уровне 44 млн руб.

В компании работает 107 разработчиков, 16 лингвистов и аналитиков, восемь кандидатов наук, сообщал «Мегапьютер» в конце 2024 г. Ставка на кадры оправдана. Как уточнял президент группы и основной владелец Сергей Ананян в подкасте «Эхо Лосей», компании не хватает аналитиков со специализированными знаниями в предметных областях и разработчиков. «Мегапьютер» конкурирует с IBM и время от времени выигрывает у них контракты «в прямом столкновении», и остро нуждается в дополнительных кадрах, добавлял президент группы.

Американская мечта

Ананяну также на 100% принадлежит более успешное ООО «Мегапьютер Тек.» (выручка 222 млн руб., чистая прибыль — 101 млн руб. за 2024 г.). «Контур Фокус» связывает ее с сайтом megaputer.com компании Megaputer Intelligence Inc., зарегистрированной в штате Индиана, США.

Сайт работает только на английском, китайском и японском языках, русская версия отсутствует. Структура продвигает PolyAnalyst на зарубежные рынки, клиентами являются P&G, Lilly, Husky и другие международные бренды, отмечает компания.

Как пояснял Ананян в подкасте «Эхо Лосей», в середине 90-х компании Megaputer приходилось выживать, поэтому она открыла офис продаж в США. «Мы попали туда с $500 в кармане и идеей открыть компанию», — объяснил Ананян, но подробностей работы в США не раскрыл.

Что такое PolyAnalyst

PolyAnalyst — это российская аналитическая платформа визуальной разработки сценариев аналитики данных и текстовых документов, не требующая для работы навыков программирования. Сервис обещает клиентам автоматизировать до 80% рутинной аналитики, если сбор данных и работа с Excel отнимают много времени.

PolyAnalyst содержит «под капотом» модели искусственного интеллекта, которые способствуют проведению аналитических процедур. Также имеются инструменты, позволяющие обучать собственные модели ИИ. Средства интеграции PolyAnalyst позволяют подключаться к внешним моделям генеративного искусственного интеллекта и применять результаты их работы в аналитических сценариях.

Система интеллектуального анализа данных PolyAnalyst и кластерная система интеллектуального анализа данных PolyAnalyst Grid внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

На сайте «Мегапьютера» указано, что PolyAnalyst предлагает функционал, способный в определенной мере заместить целый комплекс иностранных программных продуктов от разных производителей. В списке указаны IBM Watson, Qlik, Alteryx, SAS Viya, Anaconda, Oracle BI и другие.