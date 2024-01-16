«Инфосистемы Джет» стала партнером китайского производителя ПО для резервного копирования Vinchin

Системный интегратор «Инфосистемы Джет» расширил портфель решений по направлению резервного копирования: теперь российские компании смогут выбирать продукты вендора Vinchin.

Партнерство «Инфосистемы Джет» и Vinchin позволило расширить портфель решений по направлению резервного копирования. Компании смогут выбирать как российские продукты, которые собраны и протестированы в лаборатории отечественных решений Jet RuLab, так и китайское ПО Vinchin Backup & Recovery. Этот продукт поддерживает не только зарубежное ПО, но и отечественное. При реализации проектов с использованием этих решений команда «Инфосистемы Джет» строит полноценную систему восстановления данных, а не просто резервного копирования.

«На наших проектах мы максимально нацелены на то, чтобы предлагать заказчикам не конкретный продукт, а выбирать решение, которое максимально соответствует потребностям и бизнес-задачам компании. Так, расшив линейку ПО для резервного копирования и восстановления мы можем предлагать нашим заказчикам оптимальное решение, которое будет совместимо с текущим и перспективным ИТ-ландшафтом компании», — отметил Дмитрий Кострюков, руководитель направления СРК и СХД «Инфосистемы Джет».