В Москве открыт прием заявок на участие в молодежном проекте «Бизнес-уикенд. Старт»

В столице начался прием заявок на участие в проекте «Бизнес-уикенд. Старт». Он направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у подростков от 14 до 18 лет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Регистрация открыта на странице обучающей программы до 26 января 2024 г.

«Заявки принимаются как от индивидуальных участников, так и от команд из двух–пяти человек. В рамках проекта юных предпринимателей познакомят с основами ведения бизнеса, планирования, управления, маркетинга, финансовой и юридической грамотности, подготовят к публичным выступлениям», — сказала Наталья Сергунина.

После регистрации кандидаты пройдут онлайн-тестирование, на основании которого будет сформирован рейтинг. Около 700–800 человек с лучшими результатами получат в личном кабинете приглашение на фестиваль «Предпринимай!». С него и начнется почти четырехмесячное обучение.

Бизнес-событие состоится 27 января 2024 г. в «Цифровом деловом пространстве» на Покровке. Там организуют тематический квест и мастер-классы, посвященные запуску собственного дела, генерации идей и формату самозанятости. Своими историями и достижениями поделятся выпускники проекта 2023 г.

В ходе стратегической сессии «Банк идей» ребята определятся с направлениями и сформируют команды. В последующие месяцы их ждут деловые игры, встречи с предпринимателями, тренинги, конкурсы и занятия с наставниками.

Финальным этапом станет ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика идей» в мае 2024 г. На ней начинающие бизнесмены представят образцы своей продукции, продемонстрируют полученные навыки и смогут получить первую прибыль в качестве самозанятых.

«В прошлом году программа объединила больше двух тысяч человек — 53 команды. Их суммарный оборот за один день финальной выставки-ярмарки составил почти 500 тыс. руб. За период с мая по сентябрь — свыше 1 млн руб. Для подростков это серьезный экономический успех», — отметила Наталья Сергунина.

Один из стартапов — участников прошлого сезона — производитель ароматических свечей, основанных на легендах Древнего Египта. Сегодня его оборот — порядка 140 тыс. руб.

Среди успешных проектов есть и молодежные бренды одежды, например, специализирующиеся на пошиве футболок из гипоаллергенной ткани.

Все команды активно развиваются и пользуются городскими инструментами для ведения и продвижения своего дела.

Проект «Бизнес-уикенд. Старт» внесен в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения России на 2023–2024 учебный год и дает участникам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Начинающие бизнесмены получают поддержку в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».