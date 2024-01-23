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Navicon подтвердил новую партнерскую специализацию Yandex Cloud

Системный интегратор Navicon расширил сотрудничество с облачной платформой Yandex Cloud. ИТ-компания успешно прошла сертификацию по специализации Business Tools в рамках ежегодного тестирования партнеров Yandex Cloud Professional. Теперь Navicon сможет предложить своим клиентам услуги консалтинга в области построения BPM-инфраструктуры на базе Yandex Tracker.

Navicon и Yandex Cloud сотрудничают с 2022 г. Системный интегратор одним из первых на российском рынке подтвердил статус партнера Yandex Cloud Professional в технологических специализациях Infrastructure & DevOps и Data Platform. Компании реализовали несколько успешных проектов в области внедрения ИТ-инфраструктуры для хранения и обработки больших массивов данных для крупных компаний из разных отраслей. Новая аттестация ИТ-компании по специализации Business Tools подтверждает, что в компании работают сертифицированные специалисты, которые обладают опытом и компетенциями для реализации ИТ-проектов для бизнеса с применением Yandex Tracker.

Yandex Tracker — это сервис для совместной работы и организации процессов в компании. Он рассчитан на использование в корпоративном сегменте и позволяет контролировать задачи всех подразделений и работу всех команд в единой универсальной среде.

В компании считают, что решение может быть востребовано у крупных бизнес-заказчиков, которые изучают возможности внедрения BPM-сервисов. Yandex Tracker способен без сбоев работать с огромными массивами данных, большим пулом задач и числом пользователей.

Все данные в Tracker хранятся на территории России с учетом законодательных требований, что позволит в будущем обезопасить пользователей от потери информации. Перейти на Yandex Tracker можно быстро и безболезненно из других подобных решений с помощью интеграционного инструмента Yandex Cloud или API.

«Наши компании связывает продуктивное сотрудничество. Ранее мы уже реализовали несколько успешных проектов в области внедрения инфраструктурных и платформенных сервисов для хранения и обработки данных на базе Yandex Cloud. Мы также начали предлагать клиентам часть собственных аналитических разработок в облачной инфраструктуре Yandex по модели SaaS. Сервисы партнера востребованы у наших клиентов, поэтому мы рады помочь им с миграцией на новый инструмент, который позволит избавиться от рутины, упростить контроль за выполнением задач и проще вести свой бизнес», — отметил Алексей Маринин, директор по развитию Navicon.

«Специализации Yandex Cloud Professional – это знак качества: их получают только партнеры, которые являются экспертами в определенном технологическом направлении. Экспертиза таких компаний, в числе которых и Navicon, проверяется и подтверждается ежегодно. Вступление в программу гарантирует интеграцию в бизнес Yandex Cloud, а заказчики таких партнеров получают дополнительные привилегии – например, ранний доступ к обновлениям, гранты на вычислительные ресурсы, пилотные проекты и тестирование, — сказала Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнёрами Yandex Cloud.

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