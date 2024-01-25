ПАО «Софтлайн» объявляет о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и для всех сотрудников группы. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Целью утвержденных программ является мотивация топ-менеджмента и сотрудников на долгосрочное сотрудничество при росте капитализации компании и достижении соответствующего финансового результата.

Программы предусматривают выдачу опционов с правом на получение обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Количество акций, которые получат сотрудники, будет зависеть от выполнения условий по программам, а также от рыночной цены обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже. График вестинга программ рассчитан на несколько траншей до 2029 г.

На реализацию программ планируется использовать не более 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Предполагается использовать уже выпущенные акции ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащие дочернему обществу компании. В случае если акций из указанного источника будет недостаточно и/или при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, программы могут быть реализованы за счет обратного выкупа акций с рынка, о чем будет объявлено дополнительно. Таким образом, реализация программ не приведет к размытию долей текущих акционеров ПАО «Софтлайн».

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Создание и внедрение опционных программ долгосрочной мотивации, вовлекающих до 100% сотрудников ПАО «Софтлайн», является важнейшим шагом для всей группы. Разработанные нами уникальные условия мотивационных программ, которые позволят привлекать и удерживать в Компании лучших ИТ-специалистов, обеспечат ПАО «Софтлайн» положение лидера на российском ИТ-рынке. Кроме того, развивая культуру сотрудника-совладельца, мы синхронизируем интересы топ-менеджмента, сотрудников, а также всех действующих и будущих акционеров ПАО «Софтлайн». Это позволит нам двигаться к общей цели — увеличению стоимости нашего бизнеса — еще быстрее».

Наталья Лиходиевская, директор по персоналу ПАО «Софтлайн»: «Реализация мотивационных программ для сотрудников и топ-менеджмента, привязанных к стоимости финансовых инструментов и достигнутых результатов компании — это крайне эффективное в современных условиях средство по привлечению и удержанию лучших квалифицированных специалистов. А люди — это основной ресурс для бизнеса ПАО «Софтлайн». Опционные программы, о запуске которых мы сегодня объявили, соответствуют самым передовым международным практикам и полностью отвечают на запрос со стороны рынка. Мы уверены, что утвержденные программы положительно отразятся на вовлеченности нашей команды, а также еще сильнее повысят привлекательность ПАО «Софтлайн» как работодателя».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб.

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