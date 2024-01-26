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«Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera

«Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera.

Carrera — это немецкий бренд, специализирующийся на производстве бытовой техники. Она известна своими новейшими разработками и предлагает потребителям инновационную, стильную и функциональную малую и крупную бытовую технику. Уникальный дизайн является одной из основных особенностей бренда.

В соответствии с заключенным сервисным соглашением, «Сеть компьютерных клиник» будет осуществлять гарантийный и постгарантийный ремонт всей продукции этой торговой марки. Сервисное обслуживание осуществляется с использованием оригинальных запасных частей, которые поставляются напрямую от производителя, что позволяет проводить ремонтные работы в минимальные сроки.

Сервисное обслуживание техники Carrera в «Сети компьютерных клиник» осуществляется в следующих товарных категориях: техника для ухода за собой (фены, триммеры бритвы и т.д.); малая бытовая техника (пылесосы, микроволновые печи, чайники, тостеры, блендеры и т.д.); крупная бытовая техника (холодильники, стиральные и сушильные машины, и т.д.); мультимедийная техника (ТВ, музыкальные системы и т.д.).

«Наши инженеры прошли обучение и получили все необходимые сертификаты для работы с техникой Carrera, они обладают достаточной квалификацией и богатым опытом работы с подобными устройствами. Пользователи техники Carrera могут быть уверены в том, что в любой ближайшей к ним «Сети компьютерных клиник» или у нашего авторизованного партнера им всегда окажут квалифицированную сервисную поддержку», – сказал заключение договора Александр Федоров, генеральный директор «Сети компьютерных клиник».

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