Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО

Softline приобрела контроль над группой «Омег-Альянс», специализирующейся на консалтинге для промышленных компаний. Большая часть приобретенного пакета была оплачена акциями Softline, при этом продавцы «Омег-Альянса» имеют ограничения на продажу этих акций.

Softline приобрел контроль над «Омег-Альянс»

Группа компаний (ГК) «Софтлайн» (Softline) сообщила о приобретении контрольной доли в группе компаний «Омег-Альянс» (Operations Management Engineering Alliance), специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний. Сумма сделки не разглашается.

На первом этапе приобретается 51% доля в «Омег-Альянс». Далее Softline в течение трех лет после сделки сможет увеличить размер своей доли до 100%. Значительная часть сделки оплачена акциями Softline. При этом в течение пяти месяцев с момента завершения сделки продавцы «Омег-Альянс» не смогут продавать полученные ими акции Softline.

После окончания указанного периода продавцы «Омег-Альянс» обязуются не производить отчуждение акций Softline на сумму более 10 млн руб. за один торговый день. «Такой подход минимизирует нагрузку на баланс компании, ограничивает потенциальное влияние на рыночную цену акции «Софтлайна», а также дополнительно мотивирует основателей бизнесов, входящих в состав ГК в результате M&A-сделок (слияние-поглощение), на достижение высоких результатов», - заявили представители компании.

Чем занимается «Омег-Альянс»

ГК «Омег-Альянс» оказывает профессиональные услуги в области операционного менеджмента: проектирование и внедрение организационных систем и процессов, обеспечивающих максимально эффективное использование материалов, людских ресурсов, оборудования и производственных помещений в процессе изготовления продукции или оказания услуг.

«Софтлайн» Softline купила контроль над группой «Омег-Альянс», причем большая часть покупки была оплачена акциями Softline

В группу входят три дочерних компании, каждая из которых отвечает за отдельное направление бизнеса. Enterchain (ООО «Энтерчейн») занимается интегрированным планированием и управлением цепями поставок. Exeplant (ООО «Экзеплэнт») отвечает за оперативное управление производством. Maintex (ООО «Мейнтекс») занимается стратегическое управление основными фондами предприятий.

Владельцы и финансовые показатели «Омег-Альянс»

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Омег-Альянс» была основана в 2015 г. Изначально оно на паритетных началах принадлежала Алексею Кондратюку и Константину Синюшину. В 2017 г. 15% долю в компании получил ее гендиректор Андрей Надеин, доля Кондратюка и Синюшина сократились до 42,5% у каждого.

В 2022 г. Синюшин вышел из капитала компании, доля Кондратюка выросла до 64%, Надеина – до 36%. В настоящее время 51% в компании принадлежат ООО «Софтлайн Промышленный Софт» - структуре ГК «Софтлайн». Доля Кондратюка сократилась до 31,36%, Надеина – до 17,64%.

Интеграция «Омег-Альянс» с кластером промышленного ПО Softline

По данным Softline, в 2024 г. выручка ГК «Омег-Альянс» превысила 500 млн руб., уровень операционной рентабельности составил 30%. В 2025 г. группа планируется существенное расширение бизнеса с ожидаемым приростом оборота порядка 70-85%. По мнению Softline, в 2025 г., за счет экономии на бэк-офисе, EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) «Омег-Альянс» вырастит на 50%. Также потенциальный объем совокупных кросс-продаже совместно с портфельными решениями Softline по результатам 2025 г. может превысить 600 млн руб.

Внутри ГК Softline «Омег-Альянс» может войти в сформированное направление программных продуктов для индустриального сегмента SL Prom Soft (кластер FabricONE.AI), представленое решениями ОМЗ-ИТ и Visitech в части систем управления промышленными системами и проектами капитального строительства, контроля безопасности на производственных объектах.

Объединение экспертизы «Омег-Альянс» по внедрению зарубежного ПО с продуктами ОМЗ-ИТ и Visitech позволит создать единую экосистему ПО для промышленных производств, которая будет включать: системы управления активами с момента их проектирования и ввода в эксплуатацию до принятия решения об их выбытии; система управления производственным планированием на все горизонтах планирования – от стратегического до операционного; MES-системы для управления производственным процессом; решения для управления инженерными данными и информацией с использованием технологий искусственного интеллекта для их обработки и оптимизации, создания цифровых сотрудников и ассистентов.

«ОМЗ-ИТ» был приобретен Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов» - CNews Softline в начале 2025 г. За 60% долю в компании было заплачено 2,2 млрд руб. «ОМЗ ИТ» была создана внутри группы ОМЗ «(Объединенные машиностроительные заводы») и специализируется на инжиниринге и инновационных цифровых решениях для промышленности.

Южно-Сахалинская компания Visitech («Визитек») была приобретена Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков - CNews в 2024 г., сумма сделки может составить до 162 млн руб. «Визитек» вместе со своей «дочкой» «Гиперион» занимаются разработкой технологи для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности.

В апреле 2025 г. Softline объявил о реструктуризации, в рамках которой было сформировано несколько кластеров, включая «Фабрика ПО». Его возглавил Максим Таведосян, бывший топ-менеджер Rambler&Co и VK.