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Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта

Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта. Соответствующее предложение было озвучено участниками АЛРИИ 26 января 2024 г. в рамках заседания рабочей группы по вопросам Искусственного интеллекта при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве. Об этом CNews сообщили представители АЛРИИ.

Целью инициативы является введение специализированного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с разработкой и внедрением ИИ-технологий для обеспечения юридически значимой идентификации соответствующих субъектов и видов предпринимательской деятельности и указания ОКВЭД в необходимых перечнях мер государственной поддержки, в том числе в Едином реестре МСП.

Идея была поддержана участниками рабочей группы и получит развитие в рамках подготовки перечня предложений в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по совершенствованию регулирования сферы ИИ-технологий.

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Ассоциация Лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) — союз команд разработчиков в сфере искусственного интеллекта, объединяющий более 230 научных коллективов, малых и средних компаний, лабораторий вузов. Деятельность АЛРИИ направлена на консолидацию участников рынка, обмен опытом, представление интересов сообщества в федеральных и региональных органах государственной власти Российской Федерации, открытый доступ к пилотам и лучшим практикам внедрения решений на основе ИИ, а также организацию и проведение различных отраслевых мероприятий (форумы, страт. сессии, лекции, хакатоны). Одна из основных задач АЛРИИ — содействие реализации «Национальной стратегии развития Искусственного Интеллекта», утвержденной указом Президента России 19 октября 2019 г.

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