ГК Softline объявляет о приобретении доли в группе компаний R.Partner

ГК Softline (ПАО «Софтлайн», компания или группа), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении доли в ИТ-направлении бизнеса группы компаний R.Partner. Об этом CNews сообщили представители Softline.

R.Partner — многопрофильная группа компаний с более чем 32-летним опытом на российском ИТ-рынке и головным офисом в Хабаровске, предоставляющая полный спектр услуг от системной интеграции до телекоммуникационных и инженерных систем. Группа компаний R.Partner — холдинг, состоящий из четырех юридических лиц: «Хабэко-Партнер» и «Инфоком», приобретаемые Softline, а также «Ланит-Партнер» и «Безопасные дороги ЕАО», бизнес которых находится за рамками интересов ГК Softline и в скором времени будет обособлен и отделен.

Softline, таким образом, приобретает долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

Кроме того, сделка позволит Softline в синергии с R.Partner создать многоцелевой ИТ-кластер в ДФО. Основная цель кластера — постоянно действующая площадка с тремя векторами: экспозиция и продвижение решений Softline для заказчиков ДФО; площадка для реализации крупных государственных проектов, сильная экспертиза и команда под появляющиеся задачи государства в направлении азиатского региона.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ГК Softline: «Интеграция бизнеса R.Partner, о которой мы сегодня объявили, обеспечит Softline еще большую географическую экспансию бизнеса в России, позволит усилить наши лидерские позиции на отечественном ИТ-рынке, в частности, за счет получения конкурентного преимущества благодаря приобретенным экспертным ресурсам в Восточной части России. Softline продолжает занимать и усиливать позицию системообразующего игрока на российском ИТ-рынке, наращивая свою долю в различных рыночных сегментах, что создает предпосылки для ускорения роста, более тесного взаимодействия с производителями ПО и оборудования, а также создания эффекта масштаба бизнеса Компании. Богатый опыт реализации М&А-сделок и успешной интеграции новых компаний в группу позволит нам в короткие сроки достичь поставленных целей по утвержденной стратегии, направленной на рост стоимости нашего бизнеса, в том числе, за счет новых приобретений».

Владимир Ример, основатель ГК R.Partner: «Сегодня мы сделали очень важный шаг на более чем тридцатилетнем пути развития нашего ИТ-бизнеса. Усиление собственных компетенций опытом и возможностями ГК Softline несомненно приведет к синергии и росту качества выполняемых проектов на огромной территории Тихоокеанского Востока России».

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — на ИТ-рынке имеет более чем 30-летний опыт, региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России, в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. оборот превысил 70 млрд рубл. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.