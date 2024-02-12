Kept стал авторизованным партнером Directum

Системный интегратор Kept и Directum заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество нацелено на поддержку бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные продукты для цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Сегодня, когда на первый план вышла потребность импортозамещения зарубежного ПО, Kept и Directum готовы предложить клиентам передовой продукт и качественный сервис, чтобы помочь отечественным компаниям решить эту задачу оперативно и эффективно.

«Мы регулярно проводим анализ новых технологических трендов и решений для целей расширения нашего продуктового портфеля и рады пополнить его российскими продуктами Directum, имеющими многолетний опыт успешного применения в России и СНГ», – сказала Дарья Максимова, директор, руководитель команды разработки и внедрения цифровых решений Kept.

Флагманский продукт Directum, интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами Directum RX, предлагает пул готовых решений и обладает интеграционными возможностями, являясь основой для создания единого информационного поля с другими производственными системами компаний.

«В лице Kept мы видим надежного партнера. Наши совместные усилия, экспертиза и релевантный опыт в сочетании с экосистемой готовых цифровых решений для компаний разных масштабов и отраслей помогут заказчикам перейти на импортонезависимое программное обеспечение и одновременно повысить эффективность бизнеса», – отметил Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

***

ООО «Кэпт Цифровые продукты» — аккредитованная консалтинговая ИТ-компания (решение о государственной аккредитации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России № АО-20220331-3973551514-3), оказывающая спектр услуг — от разработки ИТ-стратегий и отрисовки целевых бизнес-процессов до внедрения и сопровождения ПО, как собственной разработки, так и ПО компаний-партнеров. В настоящее время в компании работает более 200 специалистов в области разработки и эксплуатации ПО.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.