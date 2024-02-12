Предприятия микроэлектроники лидируют по инвестициям и рабочим местам среди резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» работают свыше 200 компаний, около половины из них имеют статус резидента. Лидерами по количеству созданных рабочих мест и осуществленных инвестиций за все время существования ОЭЗ среди резидентов стали предприятия микроэлектроники: они вложили почти 58 млрд руб. и создали свыше 6,7 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В ОЭЗ Москвы статус резидента имеют более 30 производителей микроэлектроники, что дает им значительные налоговые льготы. За все время работы в ОЭЗ они создали свыше 6,7 тыс. рабочих мест и вложили 57,7 млрд руб. инвестиций – это рекорд среди резидентов. На втором месте – производители медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции – более 41,5 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Только за первые девять месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали около 35 млрд руб., а количество созданных ими высокотехнологичных рабочих мест превысило 2 тыс. Оба показателя в 1,4 раза превышают результаты аналогичного периода 2022 г.​​​​​​​

«С января по сентябрь 2023 г. производители микроэлектроники, оптики и робототехники создали 953 рабочих места, что почти на 100 мест превышает результаты 2022 г., когда за аналогичный период их появилось 859. При этом они вложили в свое развитие 20,2 млрд руб., что на 5,8 млрд руб. больше, чем те же месяцы годом ранее», – сказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.​​​​​​​

Производители медицинских технологий, оборудования и биофармы увеличили объем вложенных средств на 2,7 млрд руб. по сравнению с третьим кварталом 2022 г., инвестировав более 10,2 млрд руб.

«Компаниям в оперативном поиске кадров содействует проект ОЭЗ «Технополис Москва» – «ТехноРабота». За 2023 г. в его рамках получено свыше 900 резюме от соискателей. В проект вовлечены около 50 компаний всех площадок ОЭЗ Москвы, но тенденция по рабочим местам сохраняется – активнее других специалистов инженерных профессий набирают предприятия микроэлектроники и медицины», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.​​​​​​​

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва» компании создали свыше 16,3 тыс. рабочих мест, инвестировав в свое развитие более 160 млрд руб.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.