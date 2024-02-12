Предприятия микроэлектроники лидируют по инвестициям и рабочим местам среди резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» работают свыше 200 компаний, около половины из них имеют статус резидента. Лидерами по количеству созданных рабочих мест и осуществленных инвестиций за все время существования ОЭЗ среди резидентов стали предприятия микроэлектроники: они вложили почти 58 млрд руб. и создали свыше 6,7 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В ОЭЗ Москвы статус резидента имеют более 30 производителей микроэлектроники, что дает им значительные налоговые льготы. За все время работы в ОЭЗ они создали свыше 6,7 тыс. рабочих мест и вложили 57,7 млрд руб. инвестиций – это рекорд среди резидентов. На втором месте – производители медицинских изделий, оборудования и фармацевтической продукции – более 41,5 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.
Только за первые девять месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали около 35 млрд руб., а количество созданных ими высокотехнологичных рабочих мест превысило 2 тыс. Оба показателя в 1,4 раза превышают результаты аналогичного периода 2022 г.
«С января по сентябрь 2023 г. производители микроэлектроники, оптики и робототехники создали 953 рабочих места, что почти на 100 мест превышает результаты 2022 г., когда за аналогичный период их появилось 859. При этом они вложили в свое развитие 20,2 млрд руб., что на 5,8 млрд руб. больше, чем те же месяцы годом ранее», – сказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Производители медицинских технологий, оборудования и биофармы увеличили объем вложенных средств на 2,7 млрд руб. по сравнению с третьим кварталом 2022 г., инвестировав более 10,2 млрд руб.
«Компаниям в оперативном поиске кадров содействует проект ОЭЗ «Технополис Москва» – «ТехноРабота». За 2023 г. в его рамках получено свыше 900 резюме от соискателей. В проект вовлечены около 50 компаний всех площадок ОЭЗ Москвы, но тенденция по рабочим местам сохраняется – активнее других специалистов инженерных профессий набирают предприятия микроэлектроники и медицины», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва» компании создали свыше 16,3 тыс. рабочих мест, инвестировав в свое развитие более 160 млрд руб.
***
ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.