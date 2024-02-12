В России в начале 2024 г. в полтора раза вырос спрос на юристов по персональным данным

В январе 2024 г. количество опубликованных вакансий юристов по персональным данным увеличилось на 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education. Эксперты связывают такой рост с изменениями законодательства о защите персональных данных, ужесточением ответственности для бизнеса в случае нарушения правил обработки персональных данных.

Количество опубликованных вакансий юристов по персональным данным в 2023 г. составило 314, что на 37% больше, чем годом ранее (230). При этом в 2022 г. был зафиксирован незначительный спад в предложениях работодателей по отношению к 2021 г, который составил 9% — 252 вакансии. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Специалисты по персональным данным наиболее востребованы в Москве и Санкт-Петербурге, где наблюдается преобладающая (свыше половины) доля вакансий по сравнению с другими регионами. Тем не менее, в 2023 г. заметный рост вакансий был отмечен и в регионах России. Так, в Республике Татарстан количество опубликованных вакансий увеличилось на 83%, в Республике Башкортостан и Челябинской области на 80%, в Красноярском крае на 67%, а в Ростовской области рост вакансий составил 50%. В некоторых регионах, таких как Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Камчатский край и Саратовская область, спрос на специалистов по персональным данным значительно вырос. Если два года назад компании в этих регионах не проявляли интереса к данной профессии, то в 2023 г. спрос на юристов по персональным данным вырос на 113% в среднем.

Среди требований к соискателям работодатели указывают на навыки работы с персональными данными и большими объемами информации, знание федерального закона «О персональных данных» и европейского регламента защиты персональных данных (GDPR), умение защищать интеллектуальную собственность компании и анализировать последние тенденции рынка. Готовность к инспекционным проверкам и взаимодействию с государственными контролирующими органами. Кроме того, юристы должны уметь выявлять каналы утечек информации и внедрять системы информационной безопасности в компании.

Юристы, специализирующиеся на персональных данных, являются наиболее востребованными в ИТ-отрасли, где отмечается самое большое количество вакансий по данной области. В 2022 г. наблюдался заметный спад интереса к юристам по персональным данным в различных секторах бизнеса. Однако, в 2023 г. в большинстве отраслях бизнеса рынок начал восстанавливаться. Корпоративный сектор, финансовая сфера и государственные организации сталкиваются с дефицитом квалифицированных юристов по персональным данным. В 2023 г. спрос на таких специалистов увеличился в финансовой сфере на 27%, в корпоративном секторе на 13% и в государственной сфере на 9%. Также наблюдается рост интереса к юристам по персональным данным в областях электроники и приборостроения (83%), телекоммуникаций и связи (67%), логистики и транспорта (43%). Кроме того, отмечается увеличение числа вакансий в медицине, фармацевтике, строительстве, автомобильном бизнесе и промышленном оборудовании.

Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернета (ФРИИ), преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education): «Рост спроса на юристов-специалистов в сфере ПД объясним: за последние пару лет законодательство о защите ПД претерпело значительные изменения: существенные корректировки в области трансграничной передачи данных, расследованиями инцидентов утечек, изменения в сфере общедоступных данных и т.д. На рассмотрении Госдумы — законопроекты, ужесточающие ответственность операторов при утечках ПД, определяющие особенности взаимодействия с государством в сфере создания наборов обезличенных данных, создании системы управления данными. Очевидно, что помощь в ориентировании во всем этом массиве изменений, а также корректировка процессов обработки ПД с целью нивелирования рисков для бизнеса — станут главными задачами юристов-специалистов в сфере ПД».

Дмитрий Утукин, юридический рекрутер, сооснователь рекрутингового агентства Magiс Staff, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education): «Анонсирован и принят в первом чтении законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Уже сейчас штрафы могут достигать 18 млн руб. Поэтому если раньше работодателями юристов по персональным данным были в основном ИТ-компании или фарма, то сейчас это такие консервативные отрасли, как нефтедобывающие компании, промышленность. В законе "О персональных данных" есть огромное количество требований к операторам ПД. Имеющиеся в штате юристы просто не в состоянии выдержать такой объем дополнительной нагрузки. Поэтому работодатели принимают решение нанять специалистов в штат. Мы не наблюдали такого спроса в 2022 г., потому что компании преодолевали кризис, вызванный внешнеполитическими событиями. Им нужно было переструктурировать бизнес. В этих условиях фокуса внимания юристов и топ менеджеров могло просто не хватить на персональные данные».

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Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) — образовательная платформа в области юриспруденции, финансов, аналитики и других white collar профессий. Сегодня Moscow Digital School предлагает более 30 программ обучения по направлениям: ИТ и IP, юрист в сфере банкротства, блокчейн, защита персональных данных, M&A, ВЭД, санкционный комплаенс, финансы, аналитика данных и др.

hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 523 тыс. компаний. База компании содержит 66 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2023 г. составило свыше 1,18 млн. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.