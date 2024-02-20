Сеченовский университет и «Билайн» создали предприятие для разработки цифровых и ИИ-решений для здравоохранения

Сеченовский университет Минздрава России заключил с ПАО «ВымпелКом» соглашение о создании совместного предприятия ООО «МедТех ИИ». Предприятие продолжит разработку и внедрение программного обеспечения на базе искусственного интеллекта в медицине, займется научно-исследовательской деятельностью, сможет регистрировать разработки в качестве медицинских изделий и вносить их в Реестр российского ПО, участвовать в конкурсах на получение государственных инвестиций и грантов, а также осуществлять консалтинг, привлекать индустриальных и технологических партнеров. На подписании присутствовали ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко и вице-президент по юридическим вопросам ПАО «ВымпелКом» Петр Иванцов. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Создание совместного предприятия открывает новые возможности в разработке систем ИИ для диагностики и прогнозирования различных заболеваний. Такие системы в перспективе облегчают и ускоряют работу врача, делая медицинскую помощь более доступной и эффективной для пациентов. У нас уже есть успешный опыт совместной работы с компанией "Билайн" по другим проектам, и теперь мы расширяем наше сотрудничество», - отметил Петр Глыбочко.

Генеральным директором «МедТех ИИ» назначен директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

«Команда по искусственному интеллекту и большим данным "Билайн" сотрудничает с Сеченовским университетом с 2020 г., создавая цифровые продукты с использованием искусственного интеллекта в медицине. Нам уже удалось разработать MVP ИИ-решения международного класса по ранней диагностике патологий тазобедренного сустава на МРТ-исследованиях, создать ИИ-модель диагностики и анализа гистологических препаратов почки для индустрии трансплантологии, начать разработку решений в области патоморфологии и дистанционного мониторинга состояния пациентов», -- сказал Константин Романов.

Одной из задач нового предприятия станет разработка систем ИИ для задач ортопедии. Использование ИИ позволяет более точно и быстро определять заболевания опорно-двигательной системы, включая сколиоз, коксартроз и артрит. ИИ может анализировать медицинские изображения, такие как рентгенографические и МРТ-снимки, и выявлять скрытые аномалии, которые были бы не заметны для человеческого глаза. Новые проекты позволят улучшить диагностику, лечение и прогнозирование заболеваний опорно-двигательной системы, тем самым значительно улучшая качество жизни пациентов.