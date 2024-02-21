Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ

Компания RetailHub, разработчик вертикального SaaS-решения для розничных сетей и агрегаторов, привлекла инвестиции в размере 300 000 долларов на развитие и масштабирование бизнеса. В раунде приняли участие акселератор Hub71 x TechStars, топ менеджеры ритейл и ИT компаний и серийные предприниматели — Михаил Тюрин, Сергей Федорченко, Екатерина Тихонова и Самер Мухаммед. Об этом CNews сообщили представители RetailHub.

RetailHub помогает розничным сетям вовремя выставлять товары на полки, увеличивая их выручку и снижая потери, а агрегаторам исключать замены в заказах, улучшая пользовательский опыт. Основатели RetailHub Даниил Алимов и Роман Тихонов — серийные предприниматели, в 2017 г. запустили стартап «Доставушка» в Казани, на базе которого был запущен сервис экспресс доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка» (X5 Group).

RetailHub является резидентом акселерационной программы Hub71 x Techstars, финансируемой суверенным фондом Абу Даби Mubadala. Клиентами и партнерами Retailhub являются крупнейшие агрегаторы и маркетплейсы региона Noon, Deliveroo, Talabat (часть холдинга Delivery Hero) и розничные сети.

«Мы рады заручиться поддержкой самого значимого акселератора Ближнего Востока Hub71, международной программы TechStars и экспертов в ритейле. Инвестиции, которые мы привлекли, помогут нам и дальше совершенствовать технологии, расширять наши возможностей обработки данных и масштабировать бизнес RetailHub», — сказал Даниил Алимов, основатель RetailHub.

Бизнес-ангелы, инвесторами текущего раунда стали Михаил Тюрин — бизнес-ангел, ex Prod&Tech Director X5 Digital и серийный предприниматель; Сергей Федорченко – глава по управлению данными «МегаФон», экс- директор по инновациям «Магнит», «Пятерочка»; Екатерина Тихонова, юрист, топ-менеджер технологической компании, в прошлом руководитель в области HoReCa; Самер Мухаммед, частный инвестор, топ-менеджер технологической корпорации в ОАЭ.

***

RetailHub — вертикальное SaaS-решение для розничных сетей и агрегаторов, занимающихся доставкой продуктов. Компания применяет в ОАЭ технологии и подходы, адаптированные и хорошо зарекомендовавшие себя в России и на других рынках с развитым e-grocery/e-com сегментом. RetailHub, основанная в 2022 г., управляет крупнейшей унифицированной базой данных товаров в ОАЭ и поддерживается стартап-экосистемами Hub71 и In5 в ОАЭ.

Hub71 — акселератор и технологическая экосистема из ОАЭ, участник глобального сообщества TechStars. Помимо инвестиций Hub71 предоставляет платформу для развития бизнеса, где предприниматели могут найти клиентов, партнеров, стратегических инвесторов и менторов.