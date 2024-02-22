Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ

Браслет для определения изменения эмоционального состояния разрабатывают студенты 2 курса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом CNews сообщили представители НЭТИ.

Разработчики — члены конструкторского бюро «Прометей» НГТУ НЭТИ Александр Синкевич и Егор Волынкин под руководством Алексея Бизяева, старшего преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств, создают браслет, который сможет определять эмоциональное состояние человека на основе биологических реакций.

Изначальной идеей студентов было создание браслета для людей с расстройством аутистического спектра (РАС), чтобы отслеживать стрессовые ситуации и бороться с их последствиями, но потенциал устройства оказался шире: браслет может стать важным инструментом для врачей, так как поможет дистанционно отслеживать состояние пациента с заболеванием, ведущим к трудностям в саморегуляции, например, для людей с такими индивидуальными психологическими особенностями, как тревожность или агрессия.

Принцип работы включает в себя два этапа: первый — настройка для конкретного пользователя. Устройство находится на руке, измеряет вариабельность сердечного ритма и кожно-гальваническую реакцию. Параметры сигналов определяются путем воздействия на пользователя аудиовидеорядом, вызывая различные эмоциональные состояния, которые выставляются за эталонные.

Второй этап — использование браслета. При ношении браслета оцениваются параметры сигналов с датчиков и сравниваются с эталонными. При определении негативного эмоционального состояния, в случае использования браслета людьми с РАС, происходит переключение внимания у подопечного путем вибрации браслета, а на мобильный телефон опекуна отправляется сообщение о нестабильности эмоционального состояния. Такой подход позволяет определить внешний раздражающий фактор у подопечного и провести курс адаптации к выявленным раздражителям в специализированных центрах.

У «эмоционального» браслета есть британский аналог, но Александр Синкевич отметил, что главная задача — создание полностью отечественного устройства, которое было бы компактным и удобным для пользователя. В отечественной версии данные передаются с датчиков на портативный брелок в браслете, что является менее затратным по энергопотреблению устройства и более комфортным для повседневного использования.

Основным компонентом разработки новосибирских студентов являются датчики пульса и активности потовых желез, совокупность показаний которых обрабатывается и передается на сервер, где изменение эмоционального состояния фиксируется программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта. Далее все показания поступают на приложение в телефоне в виде графиков. Данные с браслета анализируются беспрерывно, что позволяет выявить даже минимальные отклонения от нормы и постоянно адаптировать критерии оценки с помощью построенной нейросети, участвующей в оценке параметров сигналов с датчиков. Оценка разных видов информации с браслета позволит не только предвидеть стрессовое состояние, но и предупреждать критические ситуации.

По словам разработчиков, браслет может быть востребован как профессиональным врачебным сообществом, в первую очередь психологами, так и рядовыми пользователями, желающими следить за своим эмоциональным состоянием, а также специальными службами для определения триггеров, которые пытаются скрыть потенциальные или уже совершившие злодеяние преступники.

В настоящее время команда находится на стадии разработки прототипа и соответствующего приложения. В ближайших планах — первые испытания продукта.