Путь к руководящим постам замедлился. Для женщин больше, чем для мужчин

Позиций мидл-менеджеров женщины могут достигать раньше мужчин, но до директорских постов мужчины чаще всего добираются быстрее. Сервис по поиску работы SuperJob изучил 6800 резюме топ- и мидл-менеджеров и рассчитал средние сроки построения карьер.

К сферам деятельности, где карьерный путь мужчин и женщин от линейной позиции до должности руководителя отдела занимает примерное одинаковое время, относятся управление ИТ-проектами (у представителей обоих полов это занимает в среднем по пять лет), руководство отделами дизайна, экономики и обучения персонала (по шесть лет). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Мужчины быстрее достигают руководящих позиций в маркетинге, рекламе и PR (пять лет против шести у женщин), логистике и HR (пять и семь лет соответственно), бухгалтерии, закупках и продажах (шесть и семь лет), а также в юриспруденции (восемь и девять лет).

Женщины быстрее достигают позиций руководителей кол-центров (россиянки добиваются ее в среднем за четыре года, а мужчины — за пять лет) и начальников отделов кадров (семь и восемь лет соответственно).

Равное время у мужчин и женщин занимает достижение позиций директоров региональных филиалов (по семь лет), коммерческих директоров, директоров по развитию, маркетингу, работе с клиентами (по восемь лет), HRD (по девять лет) и исполнительных директоров (по 10 лет). В остальных сферах деятельности по скорости покорения карьерных вершин лидируют мужчины.

За два года мужчины стали чуть быстрее добиваться должностей руководителей отделов логистики, закупок, HR, сервисно-технических служб, а также технических директоров. Женщины — позиций руководителей кол-центров, отделов снабжения, ПЭО, главных бухгалтеров, а также управляющих филиалами.

SuperJob отмечает замедление карьер в некоторых отраслях в течение последних двух лет. Причины различны. К примеру, в сфере физической и имущественной безопасности это связано с ростом конкуренции со стороны возрастных кандидатов, в частности, военных пенсионеров. В маркетинге, рекламе и PR строить карьеры стало сложнее из-за возросших требований работодателей: компании отдают предпочтение опытным управленцам, работавшим со всеми каналами продвижения (и онлайн, и офлайн), стремятся к еще большей цифровизации процессов, в т.ч. с использованием нейросетей. В сфере клиентского сервиса также наблюдается курс на автоматизацию и высокая конкуренция между специалистами, что сказывается на сроках построения карьер.

В ИТ с началом пандемии и массового перехода на удаленку вопросы цифровизации и кибербезопасности вышли на первый план. Тогда бизнес в срочном порядке выдвигал возглавлять эти направления линейных ИТ-сотрудников, которым в обычное время неизвестно когда бы выпал шанс вырасти в должности, поэтому мы видели стремительное ускорение карьер в ИТ. Сейчас же рынок труда стабилизировался, сроки достижения топ- и мидл-позиций в ИТ удлинились.

В целом по рынку труда с 2022 г. наблюдается тренд на «тихий найм»: на руководящие должности чаще назначают внутренних кандидатов и реже привлекают топ- и мидл-менеджеров со стороны, ситуаций найма на руководящие позиции соискателей, не имеющих управленческого опыта, а следовательно, и стремительных карьер, стало меньше.

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Место проведения исследования: Россия, все округа

Время проведения: январь-февраль 2024 г.

Исследуемая совокупность: резюме соискателей позиций мидл- и топ-менеджеров, имеющих опыт работы в данной должности

Размер выборки: 6800 резюме — по 100 резюме мужчин и женщин для каждой анализируемой позиции.