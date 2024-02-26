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Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno

Компания Oppo объявила об открытии собственного центра искусственного интеллекта (ИИ). Он будет использоваться для исследований и разработок в области искусственного интеллекта, что поможет Oppo расширить свои возможности в области ИИ и предоставить больше продуктов и функций с его использованием пользователям.

Уже в этом году серия смартфонов Oppo Reno получит генеративные ИИ-технологии, включая функцию Oppo AI Eraser и многие другие.

«ИИ-смартфоны нового поколения станут третьим этапом значительной трансформации мобильной индустрии, таким же важным, как появление сотовых телефонов, а затем и смартфонов в свое время, – сказал Пит Лау, главный продуктовый директор Oppo. – Искусственный интеллект привнесет значительные изменения как в индустрию, так и в пользовательский опыт. Oppo рада способствовать продвижению ИИ-смартфонов. Объединив усилия с нашими партнерами, мы сможем привнести инновации в эту область и переосмыслить пользовательский опыт».

Oppo выделяет четыре отличительные черты ИИ-смартфонов: ИИ-смартфоны должны эффективно использовать вычислительные ресурсы для удовлетворения вычислительных требований генеративного ИИ; ИИ-смартфоны должны взаимодействовать с реальным миром за счет сенсоров, воспринимая комплексную информацию о пользователе и его окружении; ИИ-смартфоны должны обладать продвинутыми возможностями для самообучения; ИИ-смартфоны будут способны генерировать вдохновляющий и обучающий контент.

Эти отличительные черты указывают на то, что смартфоны с интеграцией искусственного интеллекта произведут революцию в мобильной индустрии. Различные ИИ-сервисы будут интегрированы в интеллектуальные агенты, что позволит пользователям получать услуги, в большей степени отвечающие их индивидуальным потребностям. Это приведет к значительному расширению и улучшению текущей экосистемы приложений. Oppo будет предоставлять ИИ-функционал и создаст платформу для разработки, чтобы способствовать развитию новой экосистемы.

Oppo выпустила собственную большую языковую модель AndesGPT, включающую в себя 180 млрд параметров, которая отличается тремя основными техническими характеристиками: улучшением диалога, персонализацией и взаимодействием с облачными устройствами. Ее возможности сосредоточены на базе знаний, памяти, инструментах и творчестве. Функции генеративного искусственного интеллекта Oppo, представленные в новой серии Oppo Find X7, такие как интеллектуальное удаление объектов на фотографиях и резюмирование телефонных разговоров, уже успели привлечь внимание пользователей и всей технологической индустрии.

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