Sellty: до 2025 г. 30% российских оптовых компаний перейдет на B2B-порталы

Аналитики Sellty, разработчика облачного сервиса для быстрого запуска B2B-интернет-магазина, прогнозируют рост спроса на B2B-порталы в 2024 г. минимум вполовину. Около 30% отечественных оптовых компаний, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса, задумается об использовании B2B-порталов для более эффективного управления взаимодействием с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

Переход российского опта в цифровую среду существенно ускорился в 2023 г. Люди привыкли к высокой скорости обслуживания в B2C и ожидают того же от своих деловых партнеров. Поэтому B2B-компании перенимают опыт потребительского сегмента и идут по пути ускоренной автоматизации.

В первую очередь внедряют те решения, которые дают быстрый осязаемый результат без капитальных инвестиций, в частности, B2B-порталы. Такие продукты позволяют в сжатые сроки увеличить выручку компании, средний чек и количество заказов на одного клиента. При этом на рынке есть облачные решения, которые не требуют длительных внедрений, крупных расходов и найма штата ИТ-специалистов для поддержки. Можно оплачивать только подписку.

Спрос на B2B-порталы в 2023 г., по оценкам Sellty, вырос минимум на 30-40%. В 2024 г. он увеличится еще больше. Этому будет способствовать несколько факторов.

Во-первых, продолжается тенденция на минимизацию общения с менеджерами по оптовым продажам. Так, исследование Future of Sales показало, что клиенты постепенно отказываются от face-to-face взаимодействия. В компании это связывают со сменой поколений. Так, среди бэби-бумеров, поколения 70-х, лишь 29% покупателей хотят осуществлять B2B-закупки без специалиста по продажам. Среди зумеров, родившихся в 90-х, таких покупателей уже больше половины. Сегодня на рынке порядка 33% клиентов, которые предпочитают взаимодействовать с продавцами только онлайн.

Во-вторых, растет число успешных кейсов и осведомленность о B2B-порталах на рынке. Еще несколько лет назад приходилось объяснять потенциальным заказчикам пользу от автоматизации взаимодействия с клиентами. Сейчас большинство приходит с уже сформированным запросом — и в основном ищет способы оптимизировать расходы на внедрение портала. Более того, внедрением таких решений начал активно заниматься средний и малый бизнес — небольшие компании подтянулись вслед за лидерами отраслей, уже прошедшими путь автоматизации.

Наконец, совершенствуются сами платформы. Они становятся более функциональными, решают точечные задачи клиентов. Кроме того, поставщики начинают интегрировать в B2B-порталы инновационные инструменты, такие как искусственный интеллект. Среди основных сценариев его применения — внедрение рекомендательных алгоритмов, генерация маркетинговых текстов и скриптов для менеджеров, создание виртуальных моделей товаров и описаний для карточек. Все это позволяет увеличивать скорость работы менеджеров и, как результат, качество обслуживания клиентов.

«B2B-продажи сложнее перевести в “цифру”. В корпоративном сегменте долгий цикл сделки, поэтому считается, что позитивный результат в основном зависит от личной коммуникации менеджера с клиентом. Наш опрос показывает, что это не так. За последние десятилетия выросло целое поколение людей, для которых работать с онлайн-инструментами привычно и естественно. Рынок B2B вынужден успевать за технологиями, которые уже давно развиты в потребительском сегменте, чтобы не упускать потенциальную выгоду. По оценкам McKinsey, у предприятий B2B-сегмента, занимающихся цифровизацией, годовые темпы роста совокупного дохода за пять лет были почти в два раза выше, чем подобный показатель у других компаний. Такой бизнес получает на 3,5% больше доходов в сравнении с остальными участниками B2B-рынка. Те компании, которые это понимают, вкладываются в автоматизацию и зарабатывают больше», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

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Sellty — российская облачная система, которая позволяет бизнесу за пару часов создать витрину товаров B2B-интернет-магазина, настроить интеграцию с «1С» и начать продавать без привлечения сторонних разработчиков.