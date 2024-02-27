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ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве

ИТ-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) и российский разработчик ПО Orion soft подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества ICL Services уже внедряет флагманский продукт Orion soft, разработанную на замену ушедшему VMware платформу zVirt, и другие решения партнера в ИТ-инфраструктуры своих заказчиков. zVirt призвана обеспечить комфортный переход с зарубежного продукта на российский с сохранением 95% функциональности без рисков и простоев для бизнеса.

Ключевая особенность платформы – поддержка систем хранения данных по протоколу FiberChannel, а также наличие прямого аналога VMware Site Recovery Manager (SRM), средства аварийного переключения виртуальных машин из основного дата-центра в другой. Кроме того, в экосистему продуктов Orion soft входят платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, а также платформа терминального доступа Termit.

«Компании, которым актуален переход с VMware, могут рассмотреть платформу виртуализации от Orion soft. Технологическая зрелость этого решения широко ценится как среди наших заказчиков, так и экспертов по внедрению и поддержке. А наличие функции Software Defined Network и аналога SRM и вовсе делает zVirt одним из лидеров рынка отечественных систем виртуализации», – сказал Иван Синёв, заместитель руководителя направления по инфраструктуре ЦОД в ICL Services.

«Для нас очень важно партнерство с ICL Services, чьи высокие компетенции доказаны многолетним опытом работы, и мы рады, что наше сотрудничество выходит на новый уровень. Все больше компаний в России понимают необходимость перехода на отечественные платформы виртуализации. Наша совместная работа поможет провести процесс перехода быстро и безболезненно для бизнеса», – сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

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