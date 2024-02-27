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Столичным брендам помогут выйти на крупнейшие торговые онлайн-площадки России

В 2024 г. столичные предприниматели вновь смогут воспользоваться поддержкой кураторов проекта «Маркетплейсы: от старта до прибыли» и вывести свою продукцию на российские торговые онлайн-площадки. Всего планируется провести восемь потоков обучающей программы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на участие принимаются на столичном портале «Малый бизнес Москвы».

«В рамках проекта за каждым брендом закрепляется персональный куратор. В течение месяца он помогает предпринимателю создать онлайн-витрину, определить ассортимент, завести карточки товаров, настроить инструменты продвижения и разобраться с другими вопросами. 66% выпускников прошлого года уже сделали первые шаги в интернет-торговле, еще 34% — готовятся к этому или развивают ранее открытый бизнес», — сказала Наталья Сергунина.

Программа ориентирована на работу с четырьмя крупнейшими маркетплейсами РоссииOzon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и Wildberries.

В роли наставников выступают бизнесмены, которые уже не первый год успешно сотрудничают с интернет-платформами и делают многомиллионные обороты в различных отраслях: от одежды до стройматериалов.

Пройти обучение могут как представители компаний, так и индивидуальные предприниматели (ИП).

Индивидуальный предприниматель Михаил Иваненко — один из участников ноябрьского потока 2023 г. Накануне обучения он открыл магазин электроники на одной из площадок и планировал выйти на вторую.

«На проекте я определил проблемные зоны действующего магазина и проработал их. Например, дополнил информацию о товарах и заменил фотографии, а также пересмотрел ценовую политику. В результате оборот вырос в пять раз. А еще под руководством куратора я вышел на новый маркетплейс», — сказал Михаил Иваненко.

Образовательные программы для бизнеса проводятся в столице в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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