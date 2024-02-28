Вендор Low-код платформы Amber расширяет географию присутствия

Компания «Эмбер», разработчик систем и приложений на базе собственной платформы Amber, заключила партнерское соглашение с ИТ-компанией Innostage. Innostage специализируется на кибербезопасности, системной интеграции и разработке решений для бизнеса.

В рамках сотрудничества компании договорились заниматься совместной реализацией проектов по внедрению автоматизированных BPM-систем на платформе Amber, которая может являться альтернативой зарубежным системам, ушедших с российского рынка. Об этом CNews сообщили представители компании «Эмбер».

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«Эмбер» - компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных решений, помогающих бизнесу увеличивать свою эффективность. Основные направления деятельности: автоматизация бизнес-процессов, создание систем и приложений на платформе Amber; интеграционные решения; ИТ-консалтинг и техническая поддержка; поставка готовых решений на платформе Amber: Amber CRM, Amber BPM, Amber Service Desk, Amber DocFlow, Amber HRMS, Amber Staff, Amber Retail Staff, «Amber База Знаний», Amber Bonus Management, Amber ЦОН и адаптация их под особенности заказчиков.

Платформа Amber включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России с 2017 г. Компания «Эмбер» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП. Команду компании составляют эксперты, разработчики, архитекторы, программисты, аналитики.

Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры.

Также на базе Innоstage функционирует SOC Innostage CyberART - профессиональный центр противодействия киберугрозам, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.