CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Ритейл Дистрибуция
|

MONT расширил продуктовый портфель импортонезависимых решений для автоматизации бизнеса

Группа компаний MONT подписала соглашение с разработчиком решений для автоматизации сервиса, компанией «Информатика и Cервис». В результате сотрудничества MONT стал официальным дистрибьютером двух флагманских продуктов вендора – системы учета и обработки заявок от клиентов Admin24 и «Атлас24-Базы знаний». Об этом CNews сообщили представители MONT.

Платформа Admin24 автоматизирует процесс приема и обработки обращений заказчика из разных источников и позволяет настроить их маршрутизацию между ответственными сотрудниками. Решение включает настройки SLA и автоматических ответов, а также инструменты для аналитики и встроенную базу знаний.

Система Admin24 доступна в облачной версии и on-premise, а также ее можно интегрировать с наиболее популярными системами и мессенджерами – «Битрикс24», Telegram, VK, «Одноклассниками» и сервисом онлайн-чаевых «Нетмонет». Продукт включен в Единый реестр российский программ для ЭВМ и БД и размещен на отечественных серверах, что делает его работу еще более стабильной и независимой от внешних факторов.

«Атлас24-База знаний» открывает доступ ко всей корпоративной документации компании – от инструкций и руководств до шаблонов и скриптов продаж. Решение позволяет систематизировать информацию в удобном формате и осуществлять поиск по тегам и ключевым словам.

Также «Атлас24-База знаний» позволяет настраивать права доступа к файлам, добавлять к ним комментарии, создавать тесты для проверки знаний сотрудников, создавать резервные копии базы знаний. Решение интегрируется с «Битрикс24» и amoCRM.

«"Информатика и Сервис" на рынке уже 24 г. успешно оказывает услуги по разработке ПО, внедрению и технической поддержке. Сотрудничество с MONT еще раз доказывает надежность и востребованность наших продуктов. Мы уверены, что Admin24 и "Атлас24- База" знаний привлекут внимание многих партнеров и расширят сеть пользователей наших разработок», – сказала Любовь Уйманова, управляющий партнер «Информатика и Сервис».

«Решения для автоматизации бизнеса продолжают сохранять актуальность на российском рынке. Наши партнеры заинтересованы в отечественных продуктах, которые смогут оптимизировать корпоративные процессы и снизить риски нестабильной работы сервисов. "Атлас24-База знаний" и система учета Admin24, которая сокращает время обработки заявок в 2,5 раза — надежный выбор для компании», – отметил Александр Сахаров, начальник отдела развития новых вендоров ГК MONT.

***

Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

«Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ»

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Белорусские матричные кристаллы для микросхем приравняют к российским

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще