MONT расширил продуктовый портфель импортонезависимых решений для автоматизации бизнеса

Группа компаний MONT подписала соглашение с разработчиком решений для автоматизации сервиса, компанией «Информатика и Cервис». В результате сотрудничества MONT стал официальным дистрибьютером двух флагманских продуктов вендора – системы учета и обработки заявок от клиентов Admin24 и «Атлас24-Базы знаний». Об этом CNews сообщили представители MONT.

Платформа Admin24 автоматизирует процесс приема и обработки обращений заказчика из разных источников и позволяет настроить их маршрутизацию между ответственными сотрудниками. Решение включает настройки SLA и автоматических ответов, а также инструменты для аналитики и встроенную базу знаний.

Система Admin24 доступна в облачной версии и on-premise, а также ее можно интегрировать с наиболее популярными системами и мессенджерами – «Битрикс24», Telegram, VK, «Одноклассниками» и сервисом онлайн-чаевых «Нетмонет». Продукт включен в Единый реестр российский программ для ЭВМ и БД и размещен на отечественных серверах, что делает его работу еще более стабильной и независимой от внешних факторов.

«Атлас24-База знаний» открывает доступ ко всей корпоративной документации компании – от инструкций и руководств до шаблонов и скриптов продаж. Решение позволяет систематизировать информацию в удобном формате и осуществлять поиск по тегам и ключевым словам.

Также «Атлас24-База знаний» позволяет настраивать права доступа к файлам, добавлять к ним комментарии, создавать тесты для проверки знаний сотрудников, создавать резервные копии базы знаний. Решение интегрируется с «Битрикс24» и amoCRM.

«"Информатика и Сервис" на рынке уже 24 г. успешно оказывает услуги по разработке ПО, внедрению и технической поддержке. Сотрудничество с MONT еще раз доказывает надежность и востребованность наших продуктов. Мы уверены, что Admin24 и "Атлас24- База" знаний привлекут внимание многих партнеров и расширят сеть пользователей наших разработок», – сказала Любовь Уйманова, управляющий партнер «Информатика и Сервис».

«Решения для автоматизации бизнеса продолжают сохранять актуальность на российском рынке. Наши партнеры заинтересованы в отечественных продуктах, которые смогут оптимизировать корпоративные процессы и снизить риски нестабильной работы сервисов. "Атлас24-База знаний" и система учета Admin24, которая сокращает время обработки заявок в 2,5 раза — надежный выбор для компании», – отметил Александр Сахаров, начальник отдела развития новых вендоров ГК MONT.

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Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.