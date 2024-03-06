CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство
|

Минцифры вносит изменения в правила аккредитации ИТ-компаний

Еще больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс ее подтверждения станет удобнее. Минцифры подготовило соответствующий проект постановления. Большинство изменений вступят в силу с 1 мая 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности.

Если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 г.

Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через «Госуслуги».

В рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.

Планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Аккредитованных ИТ-компаний в России станет больше. Минцифры упрощает правила аккредитации

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

AMD выпустила «бракованный» антисанкционный чип для Китая, но его все равно нельзя туда ввезти

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще