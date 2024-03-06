Минцифры вносит изменения в правила аккредитации ИТ-компаний

Еще больше компаний смогут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс ее подтверждения станет удобнее. Минцифры подготовило соответствующий проект постановления. Большинство изменений вступят в силу с 1 мая 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности.

Если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

ИT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 г.

Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через «Госуслуги».

В рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.

Планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 г.