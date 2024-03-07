Sitronics Group и «Эталонные Концессии» реализовывают проекты по созданию умных кампусов в рамках нового федерального стандарта

Обновленный «Стандарт инновационной образовательной среды (кампусов)» утвердило Минобрнауки РФ. Документ устанавливает единые требования к кампусам, создаваемым в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Цифровые системы и сервисы, обеспечивающие функционирование кампусов и научно-образовательной деятельности, включены в требования Министерства образования и науки РФ. В перечне рекомендованных к внедрению программно-аппаратных решений – платформа для создания единой цифровой среды, системы для ведения кадрового резерва, создания мероприятий, бронирования рабочих пространств, маркетплейс технологических стартапов, система умной эксплуатации кампуса с применением технологии информационного моделирования и прочие сервисы. Все они направлены на повышение качества образования, комфорта и безопасности кампусов и их резидентов.

В Sitronics Group отмечают, что при обновлении стандарта составители учитывали уже полученный опыт при реализации первых этапов проектов по возведению кампусов мирового уровня в регионах России. К 2030 г. таких объектов в рамках национального проекта «Наука и университеты» должно быть построено 25 в разных регионах страны. Президент России Владимир Путин в послании предложил расширить программу по созданию университетских кампусов и до 2030 г построить по ней не менее 40 объектов.

Sitronics Group принимает участие в комплексной цифровизации проекта «Эталонных Концессий» по созданию Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в Уфе, первая очередь которого уже открыта.

«Наш опыт, полученный при реализации первого этапа проекта Евразийского НОЦ, был проанализирован и представлен коллегам из рабочих групп в качестве предложений для повышения уровня цифровой зрелости кампусов. При разработке комплекса решений мы ориентировались на реальные потребности. Работа велась совместно с представителями вузов, Минцифры, городских администраций. В результате мы сформировали требования к необходимым сервисам, а далее спроектировали и реализовали технические решения. И сегодня мы можем говорить о том, что проекты создания умных кампусов при нашем участии реализовываются в рамках нового федерального стандарта», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

В числе внедренных Sitronics Group цифровых сервисов в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ – «Цифровая эксплуатация кампуса» для автоматизации и обеспечения непрерывного функционирования здания и инженерных сетей, программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Единая информационная среда кампуса» для формирования и масштабирования цифровой научно-образовательной среды, а также ПАК «Интерактивная карта кампуса» для ориентирования и информирования людей внутри и на прилегающих территориях. Концессионером по созданию самого кампуса является компания «Эталонные Концессии».

«Сейчас вторая очередь проекта кампуса в Уфе находится на стадии выполнения проектно-изыскательских работ. Мы уже понимаем, какие объекты будут размещены на территории кампуса, ведем взаимодействие с дирекцией кампуса и вузами, прорабатываем наполнение учебно-лабораторного корпуса специальным оборудованием для работы ученых и студентов. Большая роль в этой работе отводится технологиям информационного моделирования (ТИМ), которые активно применяются на стадии проектирования, позволяют сократить сроки разработки и повысить качество проекта. При этом, огромная ставка в применении ТИМ делается не только на этап строительства, но и на дальнейшую эксплуатацию кампуса. Мы хотим иметь полный информационный доступ ко всем инженерным коммуникациям, так сказать, иметь цифровой двойник кампуса», – сказал генеральный директор компании «Эталонные Концессии» Алан Бугулов.