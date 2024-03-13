Корпоративный мессенджер Compass вошел в реестр российского ПО

Сервис с открытым исходным кодом помогает крупным компаниям и небольшим командам настроить коммуникацию в отдельном рабочем пространстве. Все функции доступны как в облаке, так и в версии для установки на собственном сервере клиента. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Министерство цифрового развития России включило корпоративный мессенджер Compass в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Теперь вместо публичных мессенджеров и западных корпоративных продуктов российские компании смогут использовать сервис, который официально соответствует требованиям, установленным к программному обеспечению в России.

Для крупных компаний и корпораций включение Compass в реестр отечественного ПО – это дополнительный фактор доверия к продукту: он произведен в России, проверен регулятором и не уйдет с рынка. Ранее разработчики уже сделали шаг к прозрачности сервиса – впервые среди российских корпоративных мессенджеров опубликовали исходный код серверной части продукта.

«Мы понимаем, насколько клиентам важна прозрачность и надежность сервиса. В условиях, когда компании все еще переходят с западных продуктов на российские, бизнес хочет уверенности, что сервис качественный и не уйдет из России, – сказал Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass, – Открытие исходного кода и включение в реестр российского ПО поможет убедиться в качестве и надежности продукта как большим компаниям, так и маленьким командам».

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Compass — корпоративный мессенджер, который можно использовать в облаке или развернуть на собственном сервере. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.