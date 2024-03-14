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Выручка CloudMTS выросла на 64% по сравнению с прошлым годом

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что выручка компании в четвертом квартале 2023 г. выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. OIBDA CloudMTS за этот период увеличилась более чем в два раза, а число клиентов провайдера по итогам года превысило 5 тыс.

Одним из самых быстро растущих по продажам сервисов провайдера стало офисное ПО в облаке. Выручка компании от его предоставления в четвертом квартале 2023 г. выросла в 12 раз по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. За аналогичный период времени затраты клиентов провайдера на частные облака МТС увеличились в 5,6 раза, а выручка от предоставления сервиса резервного копирования данных в виртуальной инфраструктуре выросла в 2,4 раза. Чуть более чем в два раза увеличились затраты клиентов CloudMTS на виртуальные рабочие места и программно-аппаратный комплекс для централизованного управления корпоративными сетями связи SD-WAN.

Растет интерес бизнеса и к сервисам информационной безопасности в облаке МТС. За год продажи продуктов CloudMTS по защите от DDoS-атак увеличились в два раза. В 1,75 раза выросла выручка от реализации операционного центра кибербезопасности (SOC) провайдера, в 1,6 раза – от сервиса защиты веб-приложений (WAF).

«В 2023 г. выручка CloudMTS росла выше рынка. Мы также увеличили объем продаж в ключевом для нас сегменте крупного бизнеса. Добиться подобных результатов нам удалось благодаря комплексному решению задач клиентов. CloudMTS способен закрыть любые потребности бизнеса: от переноса всех IT-систем предприятия в облако до обеспечения информационной безопасности его инфраструктуры и резервного копирования всех критически важных данных», – отметил вице-президент МТС по развитию инфраструктуры, глава CloudMTS Игорь Зарубинский.

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