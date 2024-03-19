«Почта России» сэкономит 250 млн рублей в год за счёт цифровизации логистики

«Почта России» совершенствует операционные процессы, чтобы повысить операционную эффективность. Компания планирует ежегодно экономить более 250 млн руб. за счет отказа от использования бумаги в логистике.

Печать отчётов раньше занимала значительную часть рабочего времени сортировщиков или сотрудников почтовых отделений. На каждый мешок или контейнер они оформляли накладные со списком всех отправлений, тысячи бумажных документов хранились в отделениях и на сортировочных объектах.

Теперь информация о перевозимых отправлениях автоматически подгружается в облачное хранилище и систематизируется онлайн. Это позволяет по запросу получать актуальные данные, значительно сократить расходы на бумагу и уменьшить время приёма и обработки почты.

Во втором квартале 2024 г. «Почта» откажется от 70% формируемых бумажных актов. Это поможет оптимизировать процесс доставки и снизить издержки. Кроме того, это позволит более эффективно перестроить функционал сотрудников за счёт освобождения времени, ранее уходившего на формирование ручных отчетов.

«Одна из основных задач, стоящих сегодня перед «Почтой», – повышение эффективности работы, в том числе за счёт перестройки внутренних процессов. Цифровизация производства, отказ от бумажных документов позволяет нам более качественно планировать время сотрудников, что особенно важно в логистике, где каждая минута влияет на общий срок доставки», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» Игорь Тушаковский.

«Почта» реализует комплексную программу цифровизации логистики. В январе 2024 г. компания начала в тестовом режиме использовать электронные путевые листы. Это позволяет повысить прозрачность и скорость грузоперевозок и значительно сократит объёмы бумажного документооборота.

В начале 2024 г. «Почта России» внедрила систему анализа больших данных для построения эффективной международной логистики. Это помогает компании более точно прогнозировать сроки доставки, управлять рисками, выстраивать оптимальные логистические маршруты и повысит безопасность пересылки.