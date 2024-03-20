Группа «Самолет» заключила первую сделку по продаже цифровых технологий

Группа «Самолет» заключила договор с компанией «Страна Девелопмент» на внедрение ИТ-платформы «Самолет 10D». В рамках проекта «Самолет» полностью автоматизирует процесс снабжения, а также окажет консалтинговые услуги по выстраиванию управления функцией поставок. Ожидаемый экономический эффект от внедрения продукта только в первый год составит около 70 млн руб.

Проект рассчитан на 5 лет, сейчас он находится на стадии пилота, а в середине года начнется масштабирование решения на все подразделения «Страна Девелопмент». Над внедрением будет работать совместная команда специалистов – более 30 человек.

Платформа «Самолет 10D» предназначена для управления и автоматизации всего строительного цикла и включает в себя 38 связанных модулей, закрывающих любые потребности в строительстве — от проектирования до сдачи квартир. Комплексное решение «Управление закупками» состоит из нескольких модулей и отвечает за формирование заказов, планирование материалов и координацию поставок. Оно позволяет работать с более широкой сетью поставщиков, что повышает возможности выбора и уровень конкуренции, а также положительно влияет на снижение цен и улучшение качества. Защита данных в продукте обеспечивается через многоуровневую систему безопасности, которая включает в себя статический анализ уязвимостей кода, мониторинг в реальном времени и фильтрацию запросов для предотвращения сетевых атак, а также использование других современных инструментов ИБ.

«Управление закупками» снимает главные вопросы департамента снабжения: своевременно ли размещен заказ и какого числа материал будет на стройке. Подобный уровень прогнозируемости закупок значительно повышает эффективность работы. Его влияние на показатель OTIF, который наглядно иллюстрирует своевременность и полноту объемов поставок, можно оценить примерно в 60%. Также после внедрения решения сроки согласования распределительных писем сокращаются с 35 до семи дней. Это подтвержденные цифры, основанные на нашем собственном опыте многолетней работы с «Самолет 10D», — сказал руководитель внедрения цифровых сервисов закупок «Самолет 10D» Дмитрий Гвозданный.

Президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков сказал: «Оптимизация внутренних процессов играет ключевую роль в развитии компании, и возможность изучить и внедрить лучшие практики коллег, в целом позволит сильно продвинуть строительную отрасль в стране. Качественное управление закупками позволяет не только влиять в целом на себестоимость проекта, но и добиваться максимально высокого качества итогового продукта для наших клиентов».

Решение «Управление закупками» позволяет заказчику и поставщику оформлять заявки, согласовывать детали заказа и оплаты в одном окне, информация сохраняется в системе и в любой момент доступна всем участникам процесса. Это упраздняет вероятность возникновения споров и разночтений, экономит время и минимизирует возможность ошибок. ПО «Самолета» позволяет делать прогноз закупочной цены арматуры, бетона, газоблоков и прочих материалов, востребованных в строительстве, что обеспечивает проактивное реагирование на проблемы. Мобильное приложение для приемки материалов – модуль Accept – облегчает работу, позволяя решать большинство вопросов на месте.