«Диасофт» объявляет неаудированные результаты за 9 месяцев 2023 финансового года

ПАО «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет консолидированные неаудированные финансовые результаты за 9 месяцев 2023 финансового года (закончившихся 31.12.2023). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные финансовые показатели за 9 месяцев 2023 финансового года

Законтрактованная выручка составила 18,6 млрд рублей по состоянию на 31.12.2023, продемонстрировав рост на 10,4 % по сравнению с 6 месяцами 2023 г. (по состоянию на 30.09.2023), что обусловлено высокой потребностью клиентов в продуктах и услугах компании. Законтрактованная выручка «Диасофт» увеличивается высокими темпами, в частности, рост по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 31.03.2023 составил 64%. Законтрактованная выручка переходит в фактическую по мере реализации проектов и, вместе с высоким уровнем возобновляемых продаж, обеспечивает стабильные денежные потоки в будущих периодах.

Выручка составила 6,8 млрд руб., увеличившись на 25,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Динамика выручки обусловлена увеличением продаж в сегменте корпоративного программного обеспечения для финансового сектора, а также развитием новых проектов и продуктов компании.

EBITDA увеличилась на 30,8% за 9 месяцев 2023 г. по отношению к аналогичному периоду 2022 г. и составила 3,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,7%. Компании удалось добиться таких результатов за счет системной работы по снижению сроков вывода новых продуктов на рынок, а также снижения стоимости разработки за счет автоматизации процессов производства программных продуктов и максимального повторного использования исходного кода при создании новых продуктов.

Отношение чистого долга Компании к показателю EBITDA имеет отрицательное значение, так как «Диасофт» имеет положительную чистую денежную позицию.

Результаты LTM (за последние 12 месяцев) составили: выручка составила 8,6 млрд руб., показатель EBITDA вырос до 3,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 44,4%.

Рост основных финансовых показателей за 9 месяцев 2023 финансового года наряду с показателями LTM позволяет компании рассчитывать на выполнение стратегических планов по выручке и рентабельности EBITDA по итогам 2023 финансового года. Ранее Компания сообщала, что ожидает роста выручки до 9,0-9,2 млрд руб. и рентабельности EBITDA до 43,5-44,5% по итогам 2023 финансового года.

***

«Диасофт» – разработчик программного обеспечения для финансового сектора, разработчик и поставщик ИT-решений для различных отраслей экономики. Компания присутствует на рынке более 30 лет. Общее количество продуктов – более 230. Это корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения); корпоративное программное обеспечение для всех индустрий экономики (решения для управления ресурсами предприятия); средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД). Клиентами Компании являются более 150 организаций из различных отраслей экономики. В компании работает свыше 2 тыс. сотрудников. 84% штата компании – это высококвалицифрованные ИT-специалисты, обладающие высокими компетенциями и опытом работы на рынке финансового программного обеспечения. Основной рынок присутствия – Россия. Территориально распределенная структура – головной офис в Москве, филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже, Самаре.