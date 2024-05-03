Китайский производитель БПЛА откроет завод в России

Компания из Китая открыла свое представительство в Краснодаре и активно ищет подходящее место для организации производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кубани.

Формирование производства

Разрабатывающая БПЛА китайская компания Jitian lntelligent Equipment открыла представительство в России. Предполагается, что в городе Краснодар будут выпускаться дроны для сельскохозяйственного использования. Об этом в начале мая 2024 г. сообщает издание «Коммерсант».

Компания намерена запустить ее уже в 2024 г., а в дальнейшем планируется добавить новую модель с более широкими функциональными возможностями на рынке. Первоначальная мощность новой производственной линии составит 20 дронов в месяц.

Jitian lntelligent Equipment планирует вложить 40 млн руб. в создание компактной сборочной линии, и это учитывая ограничения на полеты сельскохозяйственных дронов, действующие во многих регионах России. Компания планирует, после снятия всех запретов в России, расширить инвестиции в два последующих этапа, о которых подробности на 3 мая 2024 г. пока не сообщаются.

Jitianintelligent Китайский производитель БПЛА договорился о запуске завода в Краснодаре

На начальном этапе на заводе в Краснодаре предполагается производить модель Jtilep JT40, предназначенную для распыления удобрений и посева сельхозкультур, не требующих строгого ряда посадки. Благодаря установке видеокамер на этих дронах, возможно проведение мониторинга сельскохозяйственных угодий и других промышленных объектов. Вторым основным применением дрона Jtilep JT40 может быть поднятие небольших грузов массой до 60 кг.

По данным «Коммерсанта», отсутствие посредников позволит компании Jitian lntelligent Equipment предложить покупателям наилучшие условия с минимальными наценками. Предполагается, что базовая модель сельскохозяйственного дрона в полной комплектации будет стоить 2,9 млн руб. Компания планирует расширить доступность этих дронов по всей России.

Запрет на использование агродронов

Министерство обороны России продлило запрет на использование сельскохозяйственных дронов в 2024 г. в зоне временного режима закрытия воздушного пространства. Вопрос обсуждался в начале февраля 2024 г. на совещании в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве пояснили, что представители Министерство обороны России и Федеральное агентство воздушного транспорта России озвучили действующие правила выдачи разрешений на выполнение авиационно-химических работ. В зону закрытого неба попадают Краснодарский край, Ставрополье, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области. Эти регионы, за исключением Кубани, являются участниками экспериментально-правового режима, созданного для тестирования агродронов на полях.

Федеральные правила, введенные Росавиацией, с 1 марта 2024 г. разрешают использование дронов массой до 30 кг без необходимости подачи заявок или согласования полетных маршрутов. Полеты разрешены на высотах до 30 м в пределах полей, не входящих в запретные зоны. Кроме того, развитие беспилотных систем (БАС) в сельском хозяйстве активно поддерживается на государственном уровне. С точки зрения безопасности использование дронов несет минимальные риски, и внедрение ограничений может замедлить развитие отрасли и применение технологий в различных сферах хозяйства.

Крупные компании, работающие в сфере безопасности БАС, в апреле 2024 г. обнародовали концепции цифрового воздушного пространства, и уже приняты решения об оснащении всех беспилотников трекерами GPS\GSM. Таким образом, скоро представители всех заинтересованных служб смогут видеть онлайн-полеты беспилотников на территории России. В случае, если эксплуатант действует по российскому закону и работает с устройством, которое было поставлено на учет в системе беспилотных воздушных судов. БПЛА будут оснащены трекером и летать на установленных высотах в сельском хозяйстве до 30 м, то есть ниже лесополосы.

По данным ТАСС, на 3 мая 2024 г. в Краснодарском крае только крупными эксплуатантами используется более 350 агродронов. Производительность одного дрона составляет около 200 гектаров за смену. Это 70 тыс. гектаров по всему Краснодарскому краю. Реальная доля, обрабатываемая дронами, оценивается лишь в 20–25% на май 2024 г.

Производство дронов

Производство дронов выделяется как область, сочетающая инновации с точностью и понимание тонкостей производства БПЛА имеет решающее значение.

Начальный этап проектирования и прототипирования в производстве дронов имеет решающее значение, поскольку он сочетает детальное планирование с практическими испытаниями. Используя передовое программное обеспечение (ПО) для автоматизированного проектирования (САПР), инженеры и дизайнеры создают точные 3D-модели, уделяя особое внимание функциональности, аэродинамике и эстетике.

Затраты на материалы при производстве БПЛА являются важным фактором, напрямую влияющим на производительность, долговечность и стоимость конечного дрона. Ключевые материалы включают легкие композиты, такие как углеродное волокно, известные своей прочностью и уменьшенным весом, которые повышают эффективность полета и срок службы батареи. Такие металлы, как алюминий, используются из-за их долговечности и устойчивости к воздействиям окружающей среды. Стоимость этих материалов варьируется: современные композиты обычно дороже, но обладают лучшими характеристиками.

Расходы на механическую обработку при производстве дронов включают затраты, связанные с формованием и сборкой различных компонентов. Это предполагает использование прецизионного оборудования, такого как станки с числовым программным управлением (ЧПУ), которые необходимы для изготовления сложных деталей с высокой точностью. Сложность конструкции БПЛА напрямую влияет на стоимость обработки: более сложные конструкции требуют более сложных операций обработки, что увеличивает затраты.

Создание и оптимизация БПЛА на май 2024 г. требуют значительных затрат, охватывающих различные аспекты проектирования, проектирования и испытаний. Ключевые расходы включают исследования и разработки (НИОКР) инновационных технологий, таких как передовые навигационные системы, линии связи и возможности автономного полета. Затраты также распространяются на обширное тестирование и оптимизацию, необходимые для обеспечения надежности и соответствия нормативным стандартам.

Разработка ПО для систем управления полетом и обработки данных представляет собой еще одну значительную инвестицию. Кроме того, постоянная оптимизация для повышения производительности, эффективности и безопасности в ответ на меняющиеся потребности рынка и технологические достижения увеличивает общие затраты в жизненном цикле разработки дронов.