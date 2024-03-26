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«Базальт СПО» вошла в Ассоциацию содействия цифровому развитию Республики Татарстан

«Базальт СПО» стала участником Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан (АСЦР), которая объединяет ведущие ИТ-компании региона, крупные производственные предприятия, государственные и муниципальные органы власти, образовательные, научные и общественные организации.

«Базальт СПО» — российский разработчик операционных систем «Альт» для госсектора, бизнеса, образования и частных пользователей.

«Вступление «Базальт СПО» принесет пользу как самой компании, так и Ассоциации, а также поможет консолидации усилий для развития ИТ в республике», — сказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

Активная деятельность в составе АСЦР позволит «Базальт СПО» вносить свой вклад в формирование стратегии цифрового развития республики. Специалисты компании получают первоочередной доступ к уникальной отраслевой экспертизе и могут совместно с другими членами ассоциации разрабатывать ИТ-решения и интегрировать продукты в единые программно-аппаратные комплексы, что ускорит переход организаций Татарстана на полностью российскую ИТ-инфраструктуру.

«В республике мы работаем более 15 лет, за это время осуществили множество внедрений, — сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». — Здесь колоссальные перспективы и высокий уровень экспертизы местных ИТ-компаний. А чтобы эффективнее работать и быть ближе к партнерам и заказчикам, мы в начале 2024 г. открыли представительство в Казани».

АСЦР создана в 2020 г. Сегодня в числе ее участников — ICL, «InnoStage», «Барс Груп», «КАМАЗ», «Татнефть», «Таттелеком» и др.

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