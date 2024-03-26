В платформе In.Plan появился модуль Control tower

Консалтинговая компания Axenix расширяет функциональность платформы In.Plan и представляет новый модуль Control tower. Разработка позволит компании запустить комплексную услугу по построению системы управления эффективностью на основе аналитических дашбордов. Она будет актуальна для компаний сектора Retail&FMCG, промышленных предприятий, транспортной отрасли, которым требуются инструменты аналитики для принятия управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Менеджмент по управлению цепочками поставок нередко сталкивается с вызовами, связанными со доступностью и качеством аналитической информации для принятия ключевых управленческих решений. Зачастую сбор и консолидация информации сопровождается множеством ручных операций, а иерархия собранных метрик не всегда позволяет ответить запросам менеджмента от оперативного до стратегического уровня. Кроме того, компаниям не хватает прозрачности в причинах отклонений фактических значений KPI от целевых.

Axenix предлагает комплексное технологическое решение, которое позволит вести эффективное управление цепочками поставок, улучшить контроль за оперативной ситуацией и даст возможность для поиска новых точек роста.

Control tower – аналитический инструмент, позволяющий анализировать сводные бизнес-показатели в виде специально спроектированных дашбордов. Отличительной особенностью модуля является модель данных с многоуровневой системой KPI, интегрированная в экосистему In.Plan, например, плановые значения транспортных, складских и производственных затрат. KPI агрегируются с детальных уровней и обновляются автоматически в ходе цикла интегрированного планирования, проведенного в модулях Demand/Supply Planning.

Control Tower может использоваться независимо от других модулей In.Plan, что позволит измерять различные показатели еще до внедрения основного контура интегрированного планирования.

В рамках проекта специалисты консалтингового направления In.Plan и практики Applied Intelligence Axenix проанализируют существующую систему управления эффективностью, бизнес-процессы и KPI заказчика, сравнят используемые показатели с лучшими практиками, разработают систему управления эффективностью цепей поставок, включая набор KPI и методологию их расчета. На финальном этапе Axenix адаптирует функциональность модуля Control Tower под индивидуальные требования заказчика, а также при необходимости настроит персонализированные дашборды.

Методология внедрения разработана на основе многолетней экспертизы команды Axenix. Система оценки эффективности выстраивается на основе CVP клиента. На каждом этапе цепочки создания ценности Axenix подбирает атрибуты эффективности, наиболее соответствующие бизнесу заказчика. Для каждого уровня менеджмента составляется индивидуальный набор KPI – это могут быть постоянные и переменные затраты на логистику, склад, транспорт и т. д.

Для эффективного управления цепями поставок Axenix предлагает метрики оценки каждого этапа цикла планирования продаж и операций (S&OP).

В результате проекта заказчик получает систему KPI, охватывающую все функции бизнеса, прозрачность принятия решений, возможность своевременно реагировать на отклонения, а также повышение операционной эффективности.

«Наше решение дает базу для эффективного управления компанией с помощью подхода ″управление по целям″. Модуль Control Tower позволит обеспечить рост устойчивости цепи поставок и сфокусироваться на их критичных элементах для усиления конкурентоспособности на рынке, а также поможет формулировать задачи в соответствии с целями бизнеса. По нашим оценкам, внедрив в работу такую систему, компании смогут повысить свою выручку, снизить себестоимость реализованной продукции, списание товарных запасов и потерь. Также использование аналитической отчетности поможет заказчикам сократить затраты на персонал, логистику и повысить уровень сервиса», – сказал Сергей Башашин, CPO In.Plan.

Цифровая платформа интегрированного планирования In.Plan разработана на основе многолетнего опыта российских команд Accenture и SAP с учетом мировых практик. Решение сочетает в себе возможности планирования спроса, продаж и операций, управление доходностью, планирование поставок и производства, а также и оперативную аналитику. Платформа позволяет автоматически планировать и корректировать планы спроса для всех иерархий и горизонтов планирования. Для прогнозирования привлекаются собственные либо подключаемые преднастроенные ИИ-модели.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.