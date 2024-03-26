За 2023 год количество открытых вакансий для ИТ-специалистов выросло на 20%

«Технократия» и Нh.ru проанализировали данные о рынке спроса и предложения на рынке труда за 2023 г. и начало 2024 г. В процентном соотношении больше всего спрос вырос на системных аналитиков, инженеров по машинному обучению и SRE-специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Технократии».

Рынок вакансий изучали при помощи запросов к API Нh.ru — поиск производили по ключевым словам, указанным в вакансиях. Для изучения был определен ограниченный список стеков и производственных направлений в ИТ. Часть статистических данных была предоставлена непосредственно Нh.ru.

Ключевые выводы исследования

Количество открытых вакансий выросло в 2023 г. на 20%: в 2022 г. на hh.ru совокупно было открыто более 555 тыс. позиций для ИТ-специалистов. В 2023 г. этот показатель превысил 634 тыс. вакансий.

В процентном соотношении больше всего вырос спрос на системных аналитиков: при сравнении февраля 2023 г. и февраля 2024 г. количество открытых вакансий для системных-аналитиков увеличилось на 117%.

Наиболее востребованные программисты — Java-разработчики. Для них компании в среднем открывают более 1,5 тыс. вакансий, а ищут, в основном, специалистов с опытом от трех до шести лет. В первую тройку самых востребованных стеков в разработке также вошли PHP и Python.

Самыми активными нанимателями стали представители сферы «Информационные технологии» — в среднем, каждый месяц ИТ-компании открывали более 10 тыс. вакансий. При этом в Топ-3 компаний по количеству открытых вакансий попали Сбербанк, «Тинькофф» и «Иннотех».

Самые открытые направления работы для «входа в ИТ»: управление проектами, Flutter-разработка и Android-разработка. А опытные наиболее востребованые специалисты из сферы бэкенд-разработки: Java, C# и C++.

37% вакансий для ИТ-специалистов в 2023 г. предполагали формат удаленной работы. В 2022 г. этот показатель составлял 25%. При этом доля вакансий с гибридным форматом также увеличилась с 6,9% в 2022 г. до 9,3% в 2023 г.

Методология исследования

Временные рамки: январь 2023 - февраль 2024

География: Российская Федерация

Объект исследования: открытые вакансии для ИТ-специалистов

Описание методологии: Данные о вакансиях были подсчитаны при помощи обращений к открытому API портала Нh.ru — в подборку были включены данные, которые соответствовали указанным ключевым словам.

Часть статистики предоставлял партнер исследования — Нh.ru, портал для поиска работы в России.

Подход с поиском по ключевым словам позволяет нам понимать ситуацию с вакансиями как по отдельным стекам и направлениям, так и по грейдам — данные о грейдах фиксируются, если грейд указан в описании или заголовке вакансии.