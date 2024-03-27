Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей

Компания Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, подводит итоги 2023 г. и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ключевые показатели за 2023 г.: выручка Selectel в 2023 г. показала рост на 26% год к году до 10,2 млрд руб. на фоне роста интереса российских компаний к облачной ИT-инфраструктуре; показатель скорректированной EBITDA в 2023 г. вырос на 35% до 5,7 млрд руб., рентабельность по скорр. EBITDA составила 55%; чистая прибыль выросла в два раза до 2,8 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли достигла 27%.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов сказал: «Selectel по итогам 2023 г. показал двузначные темпы роста выручки и вошел в тройку крупнейших российских провайдеров ИT-инфраструктуры как услуги (IaaS). При этом мы сохраняем высокий уровень операционной эффективности за счет вертикальной интеграции включая самостоятельную сборку оборудования и развитие собственных программных решений – в 2023 г. рентабельность по EBITDA достигла 55%. Перспективы роста облачного рынка, наша устойчивая прибыльность и низкая долговая нагрузка позволяют Selectel планировать расширение собственной инфраструктуры вместе с дальнейшим развитием портфеля сервисов, что позволит нам увеличить пул клиентов и укрепить свои позиции на рынке».

Клиенты

Количество клиентов в 2023 г. выросло до 24 тыс. с 22,2 тыс. на конец 2022 г., среди которых как малый и средний бизнес, так и крупные корпорации.

В фокусе остаются задачи по развертыванию частных инсталляций с персональной конфигурацией и настройками безопасности для корпоративных клиентов. Одним из таких проектов в 2023 г. стало предоставление частного облака и инфраструктуры удаленных рабочих столов для высокотехнологичного брокера Go Invest. Созданное решение полностью соответствует законодательным требованиям в области персональных данных и ожиданиям клиентов брокера по скорости и надежности работы сервиса.

Заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков сказал: «Наибольший рост потребления сервисов Selectel в прошлом году показали клиенты из финансового сектора, ритейла и ИT. Если в 2022 г. основным фактором развития рынка ИT-инфраструктуры выступало импортозамещение, то в 2023 г. мы наблюдали рост спроса на облачные решения на фоне развития российского бизнеса, совершенствования финансовых, образовательных, развлекательных и других цифровых сервисов. Кроме этого, мы видим устойчивый тренд на дальнейший рост потребностей в продуктах для обеспечения информационной безопасности. В прошлом году мы продолжили развивать новые продукты, ориентируясь на потребности клиентов. Так, была запущена собственная платформа, на которой технологичные компании могут решать задачи в области машинного обучения. Был создан новый бренд — Vscale, который предлагает базовые инфраструктурные сервисы для небольших проектов по доступным ценам как пример замещения предложения ушедших с рынка зарубежных игроков».

Выручка

Выручка компании по итогам 2023 г. составила 10,2 млрд рублей, что на 26% выше, чем в 2022 г.

Структура выручки

Основной вклад в рост выручки внесли флагманские продукты Selectel, на которые приходится около 80% оборота компании: выручка направления «Частные облака на базе выделенных серверов» увеличилась на 25% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов; выручка направления «Публичные и частные облака» выросла на 35% преимущественно за счет повышенного спроса на сервисы облачной платформы Selectel.

Ускоренный рост продолжают показывать продукты PaaS (платформа как услуга) — аренда готовых платформенных решений, которые клиенты используют, например, для разработки и тестирования приложений. Так, сервис управления контейнерной инфраструктурой Managed Kubernetes показал рост выручки более чем на 70%, а сервис для быстрого развертывания и администрирования баз данных в облаке DBaaS (Database as a service) — более чем на 50%.

Операционные расходы и EBITDA

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) по итогам 2023 г. выросли на 15% до 4,6 млрд руб. ввиду увеличения масштабов бизнеса. Операционные расходы росли более низкими темпами, чем выручка.

В результате показатель скорректированной EBITDA вырос на 35% до 5,7 млрд руб. год к году на фоне операционной эффективности. Рентабельность по скорр. EBITDA улучшилась на 4 п.п. до 55%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась вдвое до 2,8 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 27% против 17% годом ранее.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в поддержание высоких темпов роста бизнеса. Капитальные затраты в 2023 г. составили 2,5 млрд руб., что на 27% ниже значения прошлого периода из-за временных эффектов, и в основном включают: 1,2 млрд руб. в серверное оборудование, что на 40% ниже прошлого периода благодаря экономии от использования запаса оборудования, созданного в 2022 г.; 1,1 млрд руб. в развитие инфраструктуры дата-центров в соответствии с графиком строительства и модернизации площадок ЦОД, а также с переходом в 2024 г. в активную фазу развития новой площадки дата-центра «Юрловский».

Денежный поток и долговая нагрузка

В 2023 г. продолжился рост свободного денежного потока ввиду устойчивого превышения операционного денежного потока над капитальными затратами. Скорректированный свободный денежный поток составил 1,3 млрд руб. против 0,1 млрд руб. годом ранее.

Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA» снизился до уровня 1,4х на 31 декабря 2023 г. по сравнению с 1,6х на конец 2022 г. вслед за ростом операционного денежного потока.

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Selectel — провайдер сервисов ИT-инфраструктуры. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от малого бизнеса до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИT-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 ., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.