«Контур.Компас» найдет компании по федеральным округам, часовым поясам и кодам регионов

В «Контур.Компасе» усовершенствовали поиск по адресу регистрации для юридических лиц и по адресу регистрирующего органа для индивидуальных предпринимателей. Точность поиска в сервисе стала выше: можно искать по федеральным округам, регионам и часовым поясам, исключать из результатов поиска организации в конкретных регионах и населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С помощью новой функциональности искать потенциальных клиентов и поставщиков можно по конкретным федеральным округам, в том числе по отдельным регионам и населенным пунктам внутри округа. Улучшенный поиск по географии поможет создавать аудитории для онлайн-рекламы и анализировать потребностей разных сегментов для продвижения бренда.

Федеральные компании теперь могут сегментировать клиентскую базу по регионам под отдельные продающие и сервисные подразделения. А крупные межрегиональные корпорации — исследовать экономический потенциал незнакомых регионов и районов: примерную емкость рынка, наличие конкурентов. Локальным компаниям, которые работают в одном-двух населенных пунктах, обновление поможет мониторить новых клиентов на выбранной территории.

Если компания только начала освоение региона, вышла в крупнейший город и теперь хочет исследовать остальные населенные пункты — обработанный город можно исключить из выборки с помощью специального фильтра.

Поиск по часовым поясам помогает сегментировать базу для колл-центров из разных регионов, собирать сегменты из своих клиентов для правомерных почтовых рассылок.

Марина Захарова, руководитель проекта «Контур.Компас»: «Компании используют «Компас», чтобы находить контрагентов, анализировать рынок и собственную клиентскую базу. Наша цель — сделать эти процессы проще и эффективнее для бизнеса. Пользователи и раньше могли строить в «Компасе» гибкие географические выборки для продаж, рекламных кампаний и маркетинговых исследований. С новыми возможностями поиска сегменты стали еще более точными и целевыми, а собирать их удобнее и быстрее».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.