Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ

В следующие 10 лет партнерство «Яндекса» и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ расширится по трем направлениям: создание новых образовательных программ, развитие исследований в области ИИ и применение генеративных нейросетей в учебном процессе. ФКН был основан «Яндексом» и НИУ ВШЭ 10 лет назад и стал одним из лидеров в подготовке разработчиков и специалистов по ИИ и машинному обучению. За это время выпускниками факультета стали 3385 человек. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Основные направления сотрудничества ФКН НИУ ВШЭ и «Яндекса» — образование и исследования в области компьютерных наук, машинного обучения и искусственного интеллекта. В 2024 г. при поддержке компании откроется магистратура по ИИ в маркетинге и продукте, а на магистерской программе «Современные компьютерные науки» добавится направление по ИИ, которое будет готовить специалистов по генеративным технологиям и большим языковым моделям. Также получат развитие междисциплинарные программы по ИТ-направлениям для студентов социогуманитарных специальностей.

«Уже 10 лет факультет компьютерных наук Вышки является источником передовых разработок в ИТ-сфере и готовит высококлассных специалистов. Студентами и выпускниками ФКН становятся лучшие из лучших. В 2023 г. на первый курс бакалавриата ФКН поступили 93 победителя и призера Всероса, 73 из которых — на образовательную программу «Прикладная математика и информатика», «Программная инженерия» продемонстрировала самый высокий проходной балл среди всех образовательных программ Высшей школы экономики – 305 баллов. Одна из ключевых задач ВШЭ — усилить подготовку кадров в области ИИ. Наши студенты успешно выступают на международных соревнованиях по программированию и становятся востребованными специалистами в индустрии, где требуется глубокое понимание технологий будущего. Благодаря сотрудничеству с ключевыми игроками индустрии искусственного интеллекта, такими как «Яндекс», Вышка сможет внести вклад в формирование нового поколения экспертов в области ИИ, которым будут под силу самые сложные задачи», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Благодаря поддержке «Яндекса» на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ были основаны научно-учебная лаборатория методов анализа больших данных LAMBDA и лаборатория «Яндекса». Для молодых исследователей на ФКН действует стипендия «Яндекса»: ежегодно компания поддерживает до 16 студентов, участвующих в научной работе. В сентябре 2024 г. откроется совместная аспирантура по искусственному интеллекту. Кроме того, «Яндекс» — один из индустриальных партнеров Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.

«Яндекс и ФКН НИУ ВШЭ начали системную работу по развитию ИТ-образования одними из первых в стране. Выпускники факультета востребованы и в бизнесе, и в науке, — сказала Дарья Козлова, директор по образованию в «Яндексе». — В ближайшие несколько лет «Яндекс» и ФКН планируют существенно расширить сотрудничество в области подготовки ИТ-кадров. По нашим оценкам, в следующие 10 лет количество выпускников программ «Яндекса» на факультете увеличится в четыре раза в сравнении с прошлым десятилетием».

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ совместно с «Яндексом» внедряет инструменты на базе искусственного интеллекта в образовательный процесс и исследования. В том числе в 2024 г. будут запущены курсы по работе с нейросетями для студентов и преподавателей.

Специалисты, окончившие ФКН, работают в лидирующих российских ИТ-компаниях, занимаются исследованиями и разработками, создают собственные стартапы и бизнесы. Так, в «Яндексе» выпускники работают в бизнес-группах, которые развивают «Поиск», «Маркет», «Такси» и другие сервисы.

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Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ — образовательный и научный центр в области компьютерных наук. ФКН основан в 2014 г. при поддержке «Яндекса». На факультете существует шесть программ бакалавриата и 11 программ магистратуры, а также аспирантская школа и научные лаборатории. У ФКН 13 грантов Российского научного фонда. В 2021 г. на базе факультета компьютерных наук был создан Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.

«Яндекс» с 2007 г. реализует проекты, которые делают качественное ИТ-образование доступным всем желающим, независимо от опыта и возраста. Инициативы компании охватывают несколько направлений. На поддержку талантливых школьников и студентов ориентированы «Яндекс Лицей», «Школа анализа данных», также компания сотрудничает с ведущими университетами. Для поощрения исследователей в области компьютерных наук «Яндекс» учредил ежегодную премию Yandex ML Prize. Развитие сервиса «Яндекс Учебник» и участие во всероссийских просветительских проектах — вклад «Яндекса» в массовое образование. Для тех, кто хочет получить цифровую профессию или расширить свои компетенции, создана платформа онлайн-обучения «Яндекс Практикум». Все образовательные сервисы компании опираются на экспертизу лидера индустрии, а обучение ориентировано на практику.