«Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях

Информация о налоговой задолженности компаний и ИП теперь обновляется ежеквартально, а не раз в год. Кроме того, сервис научили определять, сочтет ли налоговый орган контрагента добросовестным или нет. Обновления сервиса помогут проверить деловых партнеров, основываясь на актуальных данных. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Налоговое ведомство выпустило два приказа, которые прямо касаются проверки благонадежности налогоплательщиков. Один из документов содержит методику автоматизированной оценки контрагента на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет в АИС Налог-3». Второй документ меняет периодичность размещения в открытом доступе сведений о налоговой задолженности и налоговых правонарушениях компании.

«Контур.Фокус» среагировал на изменения и обновил раздел «Налоги и сборы». Так, один из критериев добросовестности компании по методике ФНС — отсутствие задолженности по налогам и сборам в размере более 1% от величины активов и более 3000 руб. И если у контрагента задолженность превышает этот порог, срабатывает маркер «Задолженность по налогам и сборам», фактор риска подсвечивается желтым в экспресс-отчете (то есть «Найдены задолженности по налогам и сборам перед ФНС»).

Информация о задолженности по налогам в сервисе теперь обновляется 25 числа последнего месяца каждого квартала, а не раз в год, как было раньше.

Ольга Смирнова, руководитель системы решений для проверки контрагентов и клиентов «Контур.Фокус»: «При проверке контрагентов крайне важно получать свежие данные, так как критерии благонадежности компаний меняются очень быстро. Еще вчера у контрагента не было исполнительных производств, а сегодня — уже на крупную сумму. Чтобы пользователи получали актуальную информацию, мы ежедневно следим за изменениями в источниках информации и оперативно добавляем в сервис новые возможности или совершенствуем те, что уже есть. Изменение периодичности обновления данных в разделе «Налоги и сборы» — еще один шаг к тому, чтобы сделать сервис полезнее для пользователей.

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«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования закона 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее». В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.