Российская компания «Энкост» выходит на рынок Казахстана

Разработчик системы мониторинга загрузки промышленного оборудования «Энкост» выходит на рынок Казахстана. Заказчикам из региона станет доступен флагманский продукт компании «Энкост Мониторинг», который позволяет оптимизировать загрузку текущего парка оборудования и предотвращать сбои в его работе. Об этом CNews сообщили представители «Энкост».

На долю промышленных предприятий в Казахстане в 2023 г. приходилось около 29,7% ВВП страны. По разным оценкам, от 14 до 25 тыс. компаний в регионе можно отнести к категории промышленных. Более того, отрасль постоянно растет: по данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, промышленность в Казахстане в 2023 г. увеличилась на 4,3% (рассчитывались объемы выпущенной продукции).

При этом уровень аварийности на промышленных объектах в стране остается достаточно высоким. Число аварий за прошлый год увеличилось на 40% — и это только крупных ЧП, без учета рядовых поломок оборудования и простоев на производстве. Ежегодно промышленные компании Казахстана теряют миллионы тенге на сбоях в работе техники.

Это формирует потребность рынка в качественных ИТ-инструментах для анализа и мониторинга оборудования. Однако большинство систем, представленных в регионе, слишком дорогие для внедрения на небольших предприятиях. Стоимость таких инструментов — сотни тысяч тенге, а оценить их окупаемость крайне сложно.

Обнаружив потребность казахстанских компаний в качественном, надежном и недорогом оборудовании для мониторинга, на рынок вышла компания «Энкост» с флагманским продуктом «Энкост Мониторинг». Это сервис облачного мониторинга промышленного оборудования, который позволяет автоматически собирать данные о работоспособности оборудования и отправлять уведомления о проблемах и задержках в режиме онлайн на привязанные мобильные устройства. О сбоях можно узнавать сразу — а не в конце смены.

Решение работает по модели подписки — не нужны крупные капиталовложения на развертывание оборудования. Монтаж осуществляется за один день, и первые результаты клиенты получают уже через семь дней после использования системы. Индивидуальные доработки уже включены в стоимость и позволяют настроить систему под производственный процесс конкретного предприятия.

Проанализировав рынок Казахстана, специалисты компании выявили более 2000 предприятий, заинтересованных в оптимизации загрузки текущего парка техники и продлении жизненного срока промышленных станков без серьезных инвестиций. Потенциально решение будет востребовано в таких отраслях, как металлообработка, горнодобывающая отрасль, химическая промышленность, производство мебели и деревообработка, машиностроение, фармацевтическое производство и многих других.

«Мы адаптировали продукт к требованиям рынка Казахстана. Пользователи могут получать услуги в рамках местного законодательства и рассчитываться в тенге. Кроме того, в “Энкост Мониторинг” предусмотрена возможность интеграции как с 1С, которая распространена в регионе, так и с другими учетными системами через API. Это позволит заказчикам эффективно управлять данными об оборудовании внутри ИТ-инфраструктуры организации», — сказал Владимир Зайцев, основатель и генеральный директор «Энкост».

Компания Энкост планирует в перспективе расширение на другие рынки СНГ, а также выход в регион MENA.