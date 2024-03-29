ГК «Солар»: 88% участников прошедших киберучений подтверждают их явную пользу

ГК «Солар» в рамках постоянного мониторинга клиентского опыта получает регулярную обратную связь от участников киберучений, проходящих на платформе «Солар Кибермир». По итогам 2023 г. анализ показал, что обратную связь дала половина участников. В опросе приняли участие специалисты по информационной безопасности из 200 организаций в коммерческом и государственном секторе, а также региональных органов власти. Респонденты оценивали теоретическую и практическую составляющую учений и собственные результаты в ходе отражения учебных атак. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В качестве главного достоинства обучения на киберполигоне «Солара» специалисты выделили идею и разнообразие отрабатываемых сценариев, этот показатель отметили 43% участников. Как показал опрос, чаще всего с атаками, рассмотренными в ходе учений, сталкиваются крупные госструктуры и бизнес (65%). Со стороны ГК «Солар», в числе преимуществ обучения специалисты также отмечают возможность за короткий срок в 2-3 месяца повысить квалификацию сотрудников начального уровня (джуниоров) до среднего, оптимизируя затраты на кибербезопасность.

По данным опроса, 68% респондентов в рамках киберучений приобрели новые знания и навыки, 35% – опыт работы с новыми для себя СЗИ. Все респонденты отметили необходимость в регулярных киберучениях не менее раза в год. А три четверти опрошенных указали, что их необходимо проводить еще чаще – из них 34% считают, что учения необходимы каждые полгода, 29% считают, что ежеквартально, необходимость ежемесячных учений отметили 11% опрошенных.

«Мы проводим киберучения с 2021 г. и на нашем счету уже более 300 киберучений. В 2023 г. мы впервые проводили их на коммерческой основе. На протяжении этих лет мы регулярно собираем обратную связь, которая помогает нам проанализировать клиентский опыт и определить дальнейшее развитие продуктов и сервисов на базе платформы "Солар Кибермир"», — сказал Евгений Акимов, директор киберполигона ГК «Солар». — «Наш подход к киберучениям изначально комплексный и включает в себя более 15 готовых сценариев, более 20 средств защиты информации с вариативностью внутри классов. Мы также можем предложить нашим заказчикам вариативность СЗИ, инфраструктуры и сценариев киберучений. Такой гибкий подход и богатые экспертные ресурсы «Солара» позволяют нам оперативно внедрять улучшения, чтобы повысить качество, эффективность и актуальность обучения».

На киберполигоне «Солар» с 2023 г. проводятся практические киберучения по готовым и кастомным сценариям, командо‑штатные тренировки для отработки действующих в компании регламентов, а также образовательные интенсивы и комплексные программы развития навыков команд киберзащиты.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.