Polywell Computers и VyOS Networks заключили стратегическое партнерство для революции в области сетевых решений

Компания Polywell Computers, Inc., участник отрасли индивидуальных вычислительных решений, и корпорация VyOS Networks, производителем сетевой операционной системы с открытым исходным кодом VyOS, объявили о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Интеграция сетевой операционной системы VyOS с оборудованием Polywell позволит создать сетевые решения, которые удовлетворят широкий спектр потребностей клиентов - от малых предприятий до крупных компаний.

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Компания Polywell Computers, является производителем SFF-компьютеров промышленного класса и встраиваемых компьютеров, предназначенных для широкого спектра приложений.

Корпорация VyOS Networks является производителем VyOS - сетевой операционной системы с открытым исходным кодом, предоставляющей полный набор функций, включая маршрутизацию, межсетевой экран, VPN и др. Она разработана для обеспечения гибкости, масштабируемости и простоты использования сетевыми администраторами.