Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров

Юрий Востриков, генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендора процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, впервые стал сопредседателем комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров.

Комитет по информационным технологиям призван активно содействовать внедрению современных ИТ-решений, повышению профессионализма менеджмента в вопросах информатизации, а также формированию инфраструктурных проектов для развития сферы ИТ в России. Вместе с Юрием Востриковым сопредседателем комитета выбран директор по информационным технологиям «Сбербанк Страхование» Максим Аверин.

На встрече глав комитетов, состоявшейся 29 марта в Москве, участники обсудили важные аспекты развития отечественной ИТ-индустрии и ее перспективы в условиях активной миграции бизнеса на программные решения отечественной разработки. Юрий Востриков выразил уверенность, что современные российские ИТ-продукты не уступают зарубежным аналогам.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни», сказал: «С моей точки зрения, основная задача нашего комитета — доказать, что на сегодняшний день российские программные продукты в полной мере соответствуют ожиданиям реального бизнеса об их функциональности и удобства использования, а также учитывают все требования информационной безопасности».

Юрий Востриков более 24 лет работает в сфере связи, массовых коммуникаций и информационных технологий. С 2020 г. возглавляет «Ланит Омни», где руководит выводом на рынок платформы BPMSoft, а также развитием цифровой экосистемы продукта. Команда вендора под его руководством обеспечивает поддержку и сопровождение более 500 отечественных клиентов из сегментов крупного и среднего бизнеса.

Ассоциация менеджеров — деловое объдинение, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.