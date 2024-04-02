Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами

Российские ИТ-компании Sitronics Group и F.A.C.C.T. подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

В рамках партнерства продуктовую линейку Sitronics Group пополнили флагманские решения компании F.A.С.С.T. для защиты от сложных и неизвестных киберугроз, предотвращения кибератак на этапе их подготовки, защиты от киберрисков, связанных с утечками данных, финансовым мошенничеством и фишингом.

Согласно прогнозам авторов ежегодного отчета F.A.С.С.T. «Киберпреступность в России и СНГ, 2023–2024 гг. », в текущем году российские компании и госучреждения столкнутся с повышенной активностью кибершпионов, атаками программ-вымогателей, утечками данных, DDoS и дефейсами сайтов в исполнении хактивистов. Приоритетными целями хактивистов и прогосударственных хакерских групп будут диверсии, кража интеллектуальной собственности и получение доступа к базам данных компаний. Кроме того, эксперты F.A.C.C.T. предупреждают о рисках проведения новых сложных кибератак на российские организации через компрометацию их поставщиков, вендоров и партнеров.

Учитывая растущее количество кибератак и стремительно меняющийся ландшафт киберугроз, разработчик ИТ-решений для государства и бизнеса — Sitronics Group и F.A.С.С.T. договорились о партнерском взаимодействии в вопросах информационной безопасности и защиты ИТ-инфраструктуры заказчиков Sitronics Group.

В продуктовый портфель вендора включены как флагманские решения от компании F.A.С.С.T. — система киберразведки Threat Intelligence, комплексное решения для защиты от сложных и неизвестных киберугроз Managed XDR, система для противодействия онлайн-мошенничеству во всех цифровых каналах Fraud Protection, платформа для защита от цифровых рисков Digital Risk Protection, так и легкие облачные продукты — Business Email Protection (BEP) и Attack Surface Management (ASM) для защиты электронной почты, поиска уязвимостей и теневых активов компании.

«Компания Sitronics Group имеет значительный опыт собственной разработки цифровых решений и продуктов для различных отраслей экономики. Сотрудничество с F.A.С.С.T. расширит наш портфель решений актуальными средствами защиты от несанкционированных проникновений в информационные системы, — сказал Артем Мельников, руководитель отдела кибербезопасности Sitronics Group. — В современных условиях повышенного риска киберугроз сотрудничество позволит предложить заказчикам новые решения».

«Компания Sitronics Group предоставляет комплексные ИТ-услуги в области кибербезопасности и известна своей экспертизой в сфере защиты информации и контроля доступа, поэтому наше сотрудничество позволит еще более эффективно защищать заказчиков в это непростое время, — отметил Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.C.C.T. — Для эффективного предупреждения кибератак еще на этапе их подготовки, мы настоятельно советуем использовать как данные киберразведки, так и комплексные решения для защиты от сложных и неизвестных киберугроз — атак периметра, электронной почты, поиска уязвимостей и теневых активов компании».

Все продукты компании F.A.C.C.T., предназначенные для выявления и предотвращения киберугроз, исследования киберпреступности, а также защиты данных, входят в реестр отечественного ПО. Хранение данных клиентов F.A.C.C.T., — российских компаний — осуществляется исключительно на территории страны.