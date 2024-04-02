Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей

Холдинг Т1 подвел итоги работы за 2023 г, продемонстрировав значительную положительную динамику ключевых показателей по данным финансовой отчетности по МСФО.

По итогам 2023 г. выручка холдинга Т1 на 34% превысила показатель 2022 г. (166,7 млрд руб. с НДС) и составила 222,9 млрд руб. с НДС. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза и достиг 84,82 млрд руб.

Активный спрос на отечественное ПО в рамках импортозамещения и высокая рентабельность проектов на основе собственных разработок позитивно повлияли на финансовые показатели. Максимальный рост показали направления услуг техподдержки (почти в 4 раза до 14,8 млрд руб.) и продажи собственного ПО (более чем в 2 раза до 90,8 млрд руб.). В структуре выручки наибольшую долю составляют продажа ПО, продажи ИТ-оборудования (45 млрд руб.) и услуги по разработке ПО (33 млрд руб.).

Важным для Т1 событием в 2023 г. стал выход на российский фондовый рынок и размещение дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 2 млрд руб. с рейтингом А.ru, что соответствует кредитному рейтингу эмитента, присвоенному осенью 2023 г. АКРА и НКР.

С учетом имеющихся денежных средств на конец 2023 г. чистый долг Т1 был отрицательным. Долговая нагрузка холдинга находится на минимальном уровне 2,5 млрд руб., из которых 2 млрд приходятся на облигационный выпуск.

«Рост финансовых показателей холдинга Т1 подтверждает успешность новой модели развития, в том числе выбора разработки собственных продуктов в качестве приоритета. Мы планомерно работаем над повышением операционной эффективности, делаем акцент на предоставлении высококачественных комплексных услуг нашим клиентам, внедряем новые инструменты управления, которые особенно важны при активном росте. С начала прошлого года к настоящему моменту команда холдинга Т1 выросла почти на 45% с 16 до 23 тыс. человек, наши сотрудники работают более чем в 400 населенных пунктах по всей России, – сказал генеральный директор холдинга Т1 Алексей Фетисов. – Важным элементом стратегии Т1 являются прогнозирование и контроль рисков, поэтому мы уверены в том, что устойчивость и эффективность процессов останется на высоком уровне в любых условиях, в том числе под санкциями».

Т1 продолжает наращивать инвестиции в развитие имеющихся и создание новых направлений и продуктов. В 2023 г. на эти цели было направлено более 66 млрд руб. Сегодня портфель холдинга Т1 включает более 70 собственных программных продуктов и услуг. Наибольший интерес заказчики проявляют к таким продуктам как платформа корпоративных коммуникаций Dion, платформа производства ПО «Сфера», комплексное решение для перехода в режим налогового мониторинга «Нота Визор» (ранее – T1 EasyTax), CRM-платформа «Нота Модус» (ранее – T1 CRM), платформа автоматизации управления рисками «Оазис» и др.

В рамках холдинга развитием ряда текущих и разработкой новых решений для крупного бизнеса и госкомпаний занимается вендор «Нота». Его ключевым каналом дистрибуции продуктов является собственная партнерская сеть, которая сегодня объединяет 89 компаний, имеющих сертифицированных специалистов.

В 2023 г. в холдинге было создано два новых направления. «Т1.Аэро» развивает и продвигает перспективные технологии в сфере гражданской беспилотной авиации и дистанционного зондирования данных. Образовательный проект «Т1 Цифровая Академия» разрабатывает индивидуальные образовательные решения, которые позволяют достигнуть максимальных результатов в обучении сотрудников любых отраслей ИТ-компетенциям.

В числе заказчиков холдинга более 750 крупных компаний из сферы финансов, телекома, транспорта, ритейла, промышленности, госсектора. Значительное внимание уделяется наращиванию экспертизы по продуктам российских вендоров. Количество партнеров превысило 300 компаний.

Достижения Т1 отмечены отраслевыми и бизнес-премиями. Награды CNews Awards получили продукты «Нота Визор» («Переход на налоговый мониторинг: проект года») и Dion («Импортозамещение года: российский ВКС-сервис»), T1 Cloud стал «IaaS-провайдером года», а проект запуска холдингом Т1 единой системы управления предприятием на платформе «1С» в «Шереметьево Хэндлинг» победил в номинации «Импортозамещение года на транспорте».