CorpSoft24 примет участие в конференции CNews «Цифровизация промышленности 2024»

В число участников конференции CNews «Цифровизация промышленности 2024» входит компания CorpSoft24, поставщик комплексных корпоративных решений. Компания предлагает бизнесу непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедряет и сопровождает продукты 1С, а также является разработчиком программного обеспечения в области информационной безопасности. На конференции CorpSoft24 поделится анализом облачных трендов в 2024 году, расскажет об актуальном состоянии рынка и ближайших облачных перспективах.

С 2012 года компания предоставляет облачные услуги по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис) для 300+ компаний крупного и среднего бизнеса. В 2021 году CorpSoft24 вошла в число крупнейших поставщиков услуг IaaS по версии CNews «Облачные сервисы 2021», а сегодня входит в топ партнеров 1С.

Компания предлагает клиентам аренду виртуального сервера, облачного сервера 1С, а также миграцию в облако CorpSoft24. Помимо этого для удовлетворения растущих потребностей бизнеса компания предоставляет такие решения, как: корпоративная почта по модели SaaS, аварийное восстановление инфраструктуры (DRaaS) и резервное копирование в облако (BaaS).

Уже сегодня облачные сервисы незаменимы для бизнеса в различных отраслях. Внедрение данных сервисов в организациях позволяет повысить эффективность компании, ускорить процессы обработки данных, снизить расходы на ПО и собственную ИТ-инфраструктуру, а также снизить риски потери данных.

Команда CorpSoft24 предоставляет отказоустойчивую облачную инфраструктуру под нужды заказчиков: высоконадежное оборудование Enterprise уровня (Aquarius, Kraftway, HP, NEC, Cisco Systems и другое), точки присутствия и ЦОДы, объединенные волоконно-оптическим кольцом, дата-центры уровня Tier III с мониторингом работоспособности инфраструктуры 24/7.

Команда CorpSoft24 будет рада использовать многолетний опыт и высокую экспертизу, чтобы кастомизировать облачные проекты под запрос клиента.