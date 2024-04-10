AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности

ИТ-интегратор AUXO и F.A.C.C.T., разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, объявила о партнерстве в сфере предотвращения актуальных киберугроз. В прошлом году компания AUXO успешно протестировала облачное SaaS-решение F.A.C.C.T. Attack Surface Management (ASM) для непрерывного отслеживания цифровой инфраструктуры и эффективного реагирования на потенциальные уязвимости и кибератаки, и теперь уже в рамках заключенного партнерства рекомендует его российским заказчикам.

Согласно прогнозам, опубликованным в ежегодном отчете компании F.A.C.C.T. «Киберпреступность в России и СНГ, 2023–2024 гг.», основными киберугрозами, с которыми столкнутся российские компании и госучреждения в 2024 г. станут вымогатели, кибершпионы и диверсанты, а также хактивисты, охотящиеся за базами данных отечественных компаний.

Основными векторами атак, как и в прошлом году, кроме вредоносных рассылок по электронной почте, у злоумышленников останутся атаки через незакрытые RDP-порты, забытые «теневые активы» и непропатченные уязвимости.

Учитывая, что непрерывный мониторинг поверхности атаки является одним из наиболее эффективных методов предотвращения кибератак, ИТ-интегратор AUXO в прошлом году успешно протестировал решение Attack Surface Management от компании F.A.C.C.T для поиска незащищенных участков инфраструктуры, потенциальных уязвимостей, теневых цифровых активов и некорректно настроенных элементов сети, которые могут быть использованы злоумышленниками в кибератаках.

Attack Surface Management — это облачное SaaS-решение, которое не требует внедрения в инфраструктуру заказчика. Оно предоставляет возможность круглосуточного мониторинга, оценки и управления поверхностью атаки для организаций любого размера. Решение гарантирует полный контроль над теневыми или забытыми интернет-ресурсами, выявление уязвимостей и приоритизацию критических рисков для эффективного противодействия атакующим.

ASM позволяет компании AUXO оперативно и своевременно выявлять уязвимости и принимать меры к их устранению, контролировать состояние ландшафта сервисов, опубликованных в интернете.

«Простота имплементации, отсутствие необходимости в изменениях инфраструктуры и минимальное вовлечение собственных ресурсов подчеркивают удобство продукта Attack Surface Management с точки зрения клиентского опыта, — отметила Индира Каюмова, менеджер по развитию бизнеса компании AUXO. — Решение компании F.A.C.C.T. подходит для территориально распределенных крупных систем и сетей не только для обеспечения контроля уязвимостей, но и инвентаризации внешнего периметра сети. При этом поддерживается высокий стандарт безопасности».

Благодаря партнерству AUXO и F.A.C.C.T. успешный опыт использования передовых решений кибербезопасности в 2024 г. будет масштабирован.

«Благодаря успешному опыту внедрения ASM как в нашей компании, так и в инфраструктуре клиента мы рекомендуем его к использованию и готовы обсуждать возможности внедрения с потенциальными заказчиками, — сказал Михаил Лядов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности AUXO. — Учитывая, что уровень киберугроз в России стремительно увеличивается, мы с уверенностью предлагаем решение F.A.C.C.T. в рамках портфеля услуг нашей компании».

«Партнерство AUXO и F.A.C.C.T. подчеркивает нашу общую миссию — создания безопасного и надежного цифрового пространства для российских клиентов, а также стремление к инновациям и внедрению передовых технологий в борьбе с киберпреступностью, — отметил Николай Степанов, руководитель департамента Attack Surface Management компании F.A.C.C.T. — В условиях цифровизации экономики и промышленности именно реальная безопасность позволяет сохранить контроль над цифровыми активами и не допустить их уничтожения со стороны атакующих».

Продукты компании F.A.C.C.T, предназначенные для выявления и предотвращения киберугроз, исследования киберпреступности, а также защиты данных, входят в реестр отечественного ПО. Хранение данных клиентов F.A.C.C.T, — российских компаний — осуществляется исключительно на территории страны.